Badram, sogno Dormello

Parchi pubblici? Aperti. Ristoranti e bar? Aperti. Agenzie di scommesse? Aperte, da domani, almeno nelle regioni dove potranno esserlo (non nel Lazio, vero Zingaretti?). Peccato che anche dopo l’ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte, gli ippodromi siano senza identità: dal 25 maggio sono stati restituiti alla loro attività fondamentale, le corse dei cavalli, ma solo perché rimasti sempre in funzione come centri di allenamento.

Non si sa se l’ippica sia uno sport o uno spettacolo, e allora ecco che ieri è stato negato all’ippodromo di Padova di riaprirsi al pubblico almeno in occasione della festività di Sant’Antonio. E anche Capannelle oggi manderà in scena a porta chiuse i Premi Parioli e Regina Elena, pur essendo un parco pubblico (peraltro di proprietà comunale, come Villa Borghese e Villa Pamphili invece affollatissimi dai romani) e pur ospitando un ristorante, un paio di bar e un’agenzia...

PARIOLI - Dieci maschi al via nelle 2000 Ghinee de’ noantri, con il tedesco Rubaiyat che si ripresenta in Italia dopo aver spazzolato in autunno il Gran Criterium milanese. Solo che quella volta ha fatto l’hovercraft sulla palude di San Siro e stavolta, in caso di terreno scorrevole e niente di più (ma ieri c’è stata nuovamente pioggia a Roma), potrebbe non dare il meglio di sè, così come gli è accaduto l’1 giugno nelle Ghinee di casa sua, quando Fearless King gli ha negato l’imbattibilità dopo cinque vittorie di fila. Sarà comunque lui il favorito contro Badram e gli altri italiani. Il dormelliano affascina per tanti motivi: non ha ancora perso (tre su tre per lui), è cavallo che prende le corse di petto («Se c’è qualcuno in grado di andargli davanti, ben volentieri...», le parole del suo allenatore Riccardo Santini) e porta una giubba che è leggenda, quella rossocrociata della Dormello Olgiata (la scuderia di Ribot non vince il Parioli da 46 anni: Mannsfeld nel 1974).

Gli altri nomi da seguire sembrano quelli di Elaire Noire, su terreno buono, e Cima Emergency, questo su pista più laboriosa. Ranger In Paradise forse è più adatto a un mentraggio maggiore, Cacciante è il grande sogno dell’ex calciatore Antonio Di Carlo.

REGINA ELENA - Qui, con l’abolizione del numero massimo (da Covid-19) di dodici partenti, c’è sicuramente qualche femmina di troppo tra le diciannove in lista. Nel mucchio i riferimenti migliori, cercando di mettere in ordine la italiane, sembrano quelli di Wonderful World, Rose Secret, Lisaert (pure leri imbattuta per Dormello), Frivola, Cranberry (ex portacolori della Regina Elisabetta II), Wannacry e Faccio Io.

Dalla Germania si presenta La La Land, che però sembra più adatta alla velocità o magari a piste dalle diritture meno impegnative di quella lunghissima di Capannelle.

Ore 17.15 Premio Parioli-Shadwell (6ª corsa, gruppo 3, 154.000 €, m. 1600 p.g., tutti a 58 kg): 1 Badram (F. Branca), 2 Cacciante (S. Sulas), 3 Castellazzo (C. Fiocchi), 4 Cima Emergency (G. Mosse), 5 Elaire Noire (A. Mezzatesta), 6 Ranger In Paradise (D. Vargiu), 7 Rubaiyat (C. Lecoeuvre), 8 Security Reason (S. Mulas), 9 Sicomoro (C. Colombi), 10 Tanking (A. Fresu). Favoriti: Rubaiyat, Badram, Elaire Noire.

Ore 18.30 Premio Regina Elena-Shadwell/TQQ (8ª corsa, gruppo 3, 154.000 €, m. 1600 p.g., tutte a 56 kg): 1 Corvina (G. Marcelli), 2 Cranberry (S. Mulas), 3 Dame de Coeur (C. Colombi), 4 Faccio Io (G. Mosse), 5 Frequent Flyer (S. Diana), 6 Frivola (C. Fiocchi), 7 Granatina (P. Borrelli), 8 Haven Park (S. Basile), 9 La La Land (C. Lecoeuvre), 10 Lisaert (F. Branca), 11 Littledidyouknow (A. Fiori), 12 Mighty Rock (C. Di Napoli), 13 Mindwillandfry (A.D. Migheli), 14 Mrs Dukesbury (Al. Satta), 15 Rose Secret (D. Vargiu), 16 Royal Wedding (G.P. Fois), 17 Visions (I. Rossi), 18 Wannacry (M. Sanna), 19 Wonderful World (A. Fresu). Rapporti di scuderia: 4-6, 5-8, 13-18. Favorite: Wonderful World, Rose Secret, Lisaert, Frivola, Cranberry. Sorprese: Wannacry, Faccio Io, La La Land.

Inizio convegno alle ore 14. Tv: diretta UnireSat.