18/6/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.50 TQQ a Firenze (g, 6ª corsa, m. 1500 p.g.) Rapporto di scuderia: 9-11. Favoriti: 6-5-8-3-4. Sorprese: 11-12-2. Inizio convegno alle 15.45. Corse anche a Montecatini (t, 15.30), Bologna (t, 15.55), Civitanova Marche (t, 16.35), Napoli (t, 18). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Milano: Tris 1-3-9, 78,43 € per 236 vincitori; Quarté 1-3-9-11, 298,26 € per 17 vincitori; Quinté 1-3-9-11-2, 3.098,64 € per 1 vincitori.

FRANCIA - Nel trotto, un altro bel colpo di Gabriele Gelormini (34 vittorie nel 2020), che a Maure de Bretagne da “contro” con Diable de Vauvert ha firmato la 7ª tappa del Grand National du Trot (gruppo 3, 75.000 €, m. 2850) in 1.12.2, con il netto favorito Cleangame in rottura all’ingresso in retta d’arrivo. Nel galoppo, si sono chiuse le iscrizioni all’Arc de Tromphe del 4 ottobre: 80 i cavalli in lista, da segnalare come curiosità l’imbattuta polacca Inter Royal Lady (8 su 8 in patria) e l’ancora inedita Valia (una Sea The Stars allenata da Alain de Royer Dupré).

Ieri galoppo a Angers: reclamare (20.000 €, m. 1350) 7. Mangkhut. Ieri trotto a Maure de Bretagne: course E (23.000 €, m. 2850, montato) 4. Terribile Gso 16.2. Oggi galoppo a La Teste de Buch: handicap (40.000 €, m. 2400) Picnic Royal; handicap (21.000 €, m. 2400) Depende; condizionata (16.000 €, m. 1000) Toy Room. Oggi trotto a Rouen Mauquenchy: course D (20.000 €, m. 2850, montato) Vastaz Font Mil.

SVEZIA - Costretto da un sorteggio sfortunato ad avviarsi con uno scomodissimo numero 8 all’estremità della prima vilta, Stepping Spaceboy rinuncerà a correre sabato a Kalmar nell’STL Gulddivisionen (306.500 sek, m. 1640).

Ieri trotto a Solvalla: Icelands lopp (206.000 sek, m. 2140) 3. Zio Tom Jet 13.6; Itaka Sunds lopp (206.000 sek, m. 1640-1660) 3. Zenny Cup 12.9.

SPAGNA - Ieri galoppo a San Sebastian: handicap (5.950 €, m. 2000) 8. Fashionata.

INGHILTERRA - Royal Ascot a porte chiuse, ma di grande soddisfazione per S.M. Elisabetta II davanti alla tv. Nella seconda giornata il 2 anni Tactical (nella foto), favorito a 7/2, ha vinto le Windsor Castle Stakes (listed, m. 1000): ironia della sorte, la corsa intitolata al castello dove la Regina s’è rifugiata per il Covid-19. È la vittoria n. 24 nel meeting reale per Elisabetta II, che ha sfiorato il doppio con First Receiver, secondo nelle Hampton Court Stakes (gruppo 3, m. 2004), battuto di mezza lunghezza da Russian Emperor. Tra i fantini, dopo il triplo di martedì, ancora una vittoria per Jim Crowley, con Hukum nelle King George V Stakes. In chiusura di convegno a segno anche Andrea Atzeni, in un altro handicap con Fujaira Prince. Il clou della giornata, le Prince of Wales’s Stakes (gruppo 1, m. 2004), è stato vinto da Lord North, solo quarto il favorito Japan. Rimasto all’asciutto, Lanfranco Dettori oggi ha l’occasione per rifarsi alla grande: con il fondista Stradivarius nella Ascot Gold Cup (gruppo 1, m. 4014) insegue il tris consecutivo, dopo i successi nel 2018 e nel 2019. Tv: oggi diretta RaiSport dalle 16.20 per la Ascot Gold Cup.

STATI UNITI - Dieci partenti nelle Belmont Stakes (gruppo 1, 1.000.000 $, m. 1800 dirt) di sabato a Belmont Park, insolitamente prima prova della Triple Crown del galoppo Usa dopo il calendario stravolto dallo stop per il Covid-19. Favorito Tiz The Law a 6/5 pur avendo sorteggiato la gabbia numero 8, il “contro” a 9/2 è Sole Volante: la monta di Luca Panici ha ben viaggiato dalla Florida e oggi e domani farà solo jogging.

SANNA - La pausa sabbatica di Alberto Sanna è finita: fermatosi dopo il mancato rinnovo della licenza a Hong Kong, arrivato dopo l’appiedamento rimediato a dicembre, il 35enne fantino è rientrato ieri a Follonica vincendo subito con Catching Fire in quello che è stato anche il suo unico ingaggio in giornata. Oggi avrà un’altra monta a Firenze, nella TQQ con Love To Be Fast.