25/6/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.50 TQQ a Firenze (g, 6ª corsa, m. 1500 p.g.) Favoriti: 4-8-5-1-11. Sorprese: 3-10-7. Inizio convegno alle 15.45. Corse anche a Civitanova Marche (t, 16.35), Montecatini (t, 16.45), Ss. Cosma e Damiano (t, 19.10), Corridonia (g, 21.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Torino: Tris 11-4-9, 193,27 € per 80 vincitori, quota con rit. (n. 5, 7) 31,38 €; Quarté 11-4-9-12, 538,92 € per 11 vincitori; Quinté 11-4-9-12-6, 4.280,55 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Domenica si rivedrà Way To Paris, che Andrea Marcialis schiererà nel Grand Prix de Saint Cloud (gruppo 1, 240.000 €, m. 2400): sono rimasti iscritti solo otto cavalli, tra i quali Old Persian, oggi la dichiarazione dei partenti. Oggi galoppo a Longchamp: condizionata (15.000 €, m. 1600) Moana; handicap (24.000 €, m. 2100) Marlengo, Abbello. Oggi ostacoli a Dieppe: condizionata (19.000 €, m. 3900 steeple) Martinstar.

SVEZIA - Ieri trotto a Amal: Polaris (132.700 sek, m. 1680) 3. Alex Hp 13.4. Oggi trotto a Aby: Stayerspårtrappa (91.800 sek, m. 2640) Virtual Trebì; batteria “seconda” Breeders Course 3-y-o (202.500 sek, m. 1640) Balsamine Font; (84.300 sek, m. 2140) Unoicsdue Gnafà. Oggi trotto a Orebro: Treåringslopp Ston (108.000 sek, m. 2100) Brenda Grif.

SPAGNA - Ieri galoppo a San Sebastian: handicap (6.800 €, m. 1600) 3. Costa Esmeralda.

HONG KONG - Nella lotta per la classifica fantini, ieri Zac Purton ha piazzato bel colpo gobbo ai danni di Joao Moreira: 4-1 nel convegno per l’australiano, che ora guida con 136 vittorie contro 129 quando mancano sei convegni alla conclusione della stagione 2019-2020 (uno a giugno e cinque a luglio). Il brasiliano peraltro dovrà saltarne uno, quello dell’8 luglio, per appiedamento.

GIAPPONE - Contatto Giappone-Stati Uniti: l’ippodromo di Churchill Downs è pronto ad avere al via nel Kentucky Derby (gruppo 1, 2.000.000 $, m. 2012 dirt) del 5 settembre l’imbattuto Café Pharoah, recente dominatore delle Unicorn Stakes (gruppo 1, 67.410.000 yen, m. 1600) sul dirt a Tokyo, nelle quali ha lasciato a 5 lunghezze Dieu du Vin che aveva in sella Mirco Demuro. Il figlio di American Pharoah, appartenente a Koichi Nishikawa e allenato da Noriyuki Hori, diventerebbe il quarto giapponese a partecipare alla classica americana, dopo Ski Captain (14º nel 1995), Lani (9º nel 2016) e Master Fencer (6º nel 2019).

ITALIA - Dopo Auyantepui, un’altra 3 anni italiana venduta all’estero: si tratta di Faccio Io (nella foto), recente seconda nel Regina Elena. In comproprietà tra la Blueberry e l’allenatore Bruno Grizzetti, è stata acquistata dall’agente Eugenio Colombo per la R Unicorn Stable, la stessa scuderia giapponese che l’anno scorso ha acquistato Call Me Love, e dopo quarantena in Francia proseguirà la carriera negli Stati Uniti.