30/6/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 19.10 TQQ a Roma (g, 7ª corsa, m. 1900 p.p.Derby) Favoriti: 4-7-2-6-12. Sorprese: 1-8-3. Inizio convegno alle 15.35. Corse anche a Milano (t, 16), Trieste (t, 16.05), S. Giovanni Teatino (t, 18.55). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Nel galoppo, dopo il successo di domenica nel GP a Saint Cloud, Way To Paris ha una quota che oscilla tra 25 e 40 contro 1 nell’antepost per l’Arc de Tromphe 2020. Domenica a Strasburgo una vittoria per Rosario Mangione (4 nel 2020), con Sonoma in handicap.

Ieri galoppo a La Teste de Buch: condizionata (16.000 €, m. 1900) 2. Axcelerator. Oggi galoppo a Saint Cloud: maiden (22.000 €, m. 1200) Selket; maiden (22.000 €, m. 1400) Choco Charly; reclamare (23.000 €, m. 1500) Anfrati; handicap (20.000 €, m. 2000) Giordano Bruno; handicap (19.000 €, m. 2000) Sinuaria. Oggi galoppo a Aix les Bains: handicap (15.000 €, m. 1800) Homesweethome; reclamare (12.000 €, m. 2500) Manuela del Po; maiden (13.000 €, m. 1200) Thorin Oakenshield, Ethiopia.

SVEZIA - Domenica ingaggio in gruppo 1 per Zarenne Fas, che sarà in pista a Jagersro nell’Ulf Thoresen Grand International (gruppo 1, 505.000 nok, m. 2100): il 5 anni di Francesco Gragnaniello ha pescato un 7 non proprio ideale, in sulky confermatissimo Tom Erik Solberg che l’ha guidato alla vittoria norvegese nell’Europamatch.

Ieri trotto a Mantorp: Stolopp (74.200 sek, m. 2140) 3. Au Revoire Font 14.6; Mantorpsloppet (158.500 sek, m. 1640) 8. Valbondione Luis 12.7. Oggi trotto a Axevalla: (65.000 sek, m. 1640) Zodiac Dany Grif; Treåringslopp Ston (108.000 sek, m. 2140) Bluegrass As; (65.000 sek, m. 2140) Beckham; (41.800 sek, m. 2140-2160) Athena dei Veltri.

GERMANIA - Ieri a Colonia ancora una vittoria per Miki Cadeddu (14 nel 2020), con Monte Cinq a 16/1 in handicap.

INGHILTERRA - Si va delineando l’opposizione a Enable, in occasione del rientro stagionale di domenica a Sandown nelle Eclipse Stakes: annunciati al via Ghaiyyath, Japan, Lord North, Magic Wand e la giapponese Deirdre, oltre che Regal Reality e Bangkok. Enable in antepost è favorita a 5/4, seguita da Ghaiyyath a 3/1.

IRLANDA - In cerca dell’ottavo trionfo a Epsom, Aidan O’Brien a forza sette verso l’Inghilterra per il Derby inglese in programma sabato: Russian Emperor, Vatican City e Mogul le punte della spedizione, gli altri inviati da Ballydoyle dovrebbero essere Armory e Mythical (che però sono iscritti anche al Jockey Club francese di domenica), e ancora Serpentine e il maiden Amhran Na Bhfiann. Favorito dell’antepost è English King a 9/4 (avrà in sella Lanfranco Dettori), “contro” Kameko a 4/1.

MONTEGIORGIO - A distanza di appena sette giorni dal Marangoni, Boltigeur Erre sarà l’unico reduce del GP torinese al via nel GP Marche (gruppo 3, 50.050 €, m. 1600) di domenica a Montegiorgio: 1 Boltigeur Erre (Gp. Minnucci), 2 Billy Pan (E. Bacalini), 3 Bellini Grif (A. Velotti), 4 Boys Stecca (A. Gocciadoro), 5 Belzebù Jet (V. Luongo), 6 Bramante Ors (A. Di Nardo), 7 Bluez (G.P. Maisto), 8 Brioss (U. Di Vincenzo), 9 Bleff Dipa (R. Vecchione), 10 Blasco Real (L. Baldi), 11 Barone Gas (M. Cheli), 12 Baresi Effe (M. Volpato). Undici partenti invece nel GP Marche Filly (gruppo 3, 50.050 €, m. 1600), con Bloody Mary al numero 1.