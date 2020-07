Gocciadoro, altro en plein

Il circuito classico per i 3 anni di trotto ha fatto tappa a Montegiorgio e Alessandro Gocciadoro ha chiamato banco ancora una volta, vincendo al "San Paolo” entrambe le divisioni del GP Marche.

Tra i maschi “Goccia” in testa e via con Boys Stecca, che ha tenuto botta a Belzebù Jet sull’ultima curva e se l’è scrollato di dosso in retta d’arrivo con grande disinvoltura per la soddisfazione degli Stecca, anche allevatori del figlio di Napoleon Bar. Buono il finish di Bleff Dipa, che rientrava dopo quasi sei mesi. Qui il team emiliano in mattinata aveva ritirato Boltigeur Erre, che aveva accusato qualche linea di febbre e che quindi a questo punto si rivedrà direttamente in Svezia per la “seconda finale” della Breeders Course 3-y-o (1.276.000 sek, m. 1640), del 28 luglio a Jagersro, per la quale si è qualificato piazzandosi secondo nella batteria italiana vinta da Bengurion Jet.

In precedenza tra le femmine Alessandro con Bahamia (nella foto) aveva invece lasciato sfogare al comando la battistrada Bananarama Jet per volarla via agevolmente in dirittura: 1.12.3 per la figlia di Maharajah, più veloce di Boys Stecca e diventata nella circostanza nuova primatista femminile della generazione 2017 (prima vittoria classica per lei, dopo aver fallito gli obiettivi giovanili). Bonneville Gifont s'è buttata di galoppo sull'ultima curva.

GP Marche femmine (gruppo 3, 50.050 €, m. 1600): 1. Bahamia (A. Gocciadoro) 12.3, 2. Bica Dl 12.9, 3. Bananarama Jet 13.0, 4. Bujumbura 13.1. Non ha corso Barbara Jet. Tot. 1,72 1,26 2,72 1,91 (7,97) Trio 139,06.

GP Marche maschi (gruppo 3, 50.050 €, m. 1600): 1. Boys Stecca (A. Gocciadoro) 12.9, 2. Belzebù Jet 13.1, 3. Bleff Dipa 13.8, 4. Bellini Grif 13.8. Non ha corso Boltigeur Erre. Tot. 3,90 1,44 1,30 2,41 (2,69) Trio 46,92.