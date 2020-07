7/7/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 19.10 TQQ a Roma (g, 7ª corsa, m. 1500 aw) Rapporto di scuderia: 3-12. Favoriti: 4-11-9-6-1. Sorprese: 7-2-3. Inizio convegno alle 15.40. Corse anche a S. Giovanni Teatino (t, 20), Trieste (t, 20.35), Cesena (t, 21). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con gli otto cavalli segnalati, il nostro pronostico ha indicato il Quinté vincente di ieri al Garigliano, azzeccato da un solo scommettitore. TQQ a Ss. Cosma e Damiano: Tris 12-8-3, 28,57 € per 678 vincitori; Quarté 12-8-3-11, 110,76 € per 62 vincitori; Quinté 12-8-3-11-5, 3.024,70 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel trotto, continua la striscia vincente di Valzer di Poggio, che dalla ripartenza francese è arrivato al quarto successo consecutivo, sesto in assoluto nelle dieci corse disputate finora oltr’Alpi (per lui anche tre piazzamenti). Stavolta in una “course C” il 6 anni da Love You della Mistero è filato in testa dopo la prima curva e non s’è fatto mai impensierire dagli avversari, chiudendo in 1.13.7 sulla lunga. Nel galoppo, ieri a Compiegne doppio da 63/1 per Cristian Demuro (56 vittorie nel 2020), con Incitatus in handicap/reclamare e Suave Story in handicap.

Ieri trotto a Les Sables d’Olonne: course C (31.000 €, m. 2775) 1. Valzer di Poggio (prop. Scud. Mistero) 13.7. Ieri galoppo a Compiegne reclamare (19.000 €, m. 2800) 4. Balannjar; handicap/reclamare (16.000 €, m. 2000) 8. Dirty Dozen; handicap (20.000 €, m. 1600) 8. On Your Marks, non ha corso Ossun Set. Oggi galoppo a Clairefontaine: handicap (21.000 €, m. 2200) Shikami; handicap (19.000 €, m. 2400) War Asset. Oggi trotto a Chateaubriant: course F (16.000 €, m. 2300) Fleche de Feu.

SVEZIA - Ieri a Rattvik a segno un altro degli italiani allenati e guidati da Bjorn Goop: alla seconda uscita locale, il 5 anni Artico Zack ha ottenuto la prima vittoria in Svezia, abbassando a 1.14.9 il suo “personale” sulla media distanza. Favorito al betting, il figlio di Libeccio Grif ha giustiziato a fil di palo Knifetown Hall, sollecitato fino all’ultimo da uno scatenato Goop.

Ieri trotto a Kalmar: (65.000 sek, m. 2140) 7. Akela Play 16.1; Fördel Ston (65.000 sek, m. 2140) 9. Zacapa Bi 16.6; (65.000 sek, m. 2140) 3. Baronerosso Play 17.3; P21 (29.100 sek, m. 2140-2160-2180-2200) 9. Ussara Mail 16.0. Ieri trotto a Rattvik: P21 lopp-Spårtrappa (29.100 sek, m. 2140) 1. Artico Zack (prop. Scud. Ale & Dany) 14.9.

IRLANDA - Stangata francese su Seamus Heffernan: per le troppe frustate (11: il massimo previsto dal regolamento francese è di 5) appioppate a Order of Australia domenica nel Prix du Jockey Club, la Giuria di Chantilly gli ha inflitto 22 giornate di squalifica. Peraltro, va ricordato, il cavallo è finito appena settimo.

STATI UNITI/1 - Stop da Covid-19 domenica a Lone Star Park, nel Texas: convegno sospeso dopo la prima corsa, per la positivitù di un addetto alle piste, entrato in contatto con fantini e altri operatori. L’ippodromo era ripartito il 22 maggio e avrebbe dovuto proseguire con l’attività fino all’11 agosto: ovviamente non è dato sapere quando ci sarà l’eventuale ripartenza-bis.

STATI UNITI/2 - Deludenti le prime prestazionei oltre Atlantico della 4 anni Stone Tornado, ex portacolori dei Crecco, 2ª nel Cumani 2019 e vincitrice in listed in Francia. Dopo un 5º posto all’esordio, domenica è finita appena 7ª ancora in una “allowance optional claiming” e ancora a Belmont Park. La figlia di Toronado è allenata da Chad Brow per conto di tre proprietari (Michael Dubb, Madaket Stables LLC e Wonder Stables).

CESENA - A distanza di appena sei giorni dal Marche a Montegiorgio, sabato al Savio subito un altro doppio appuntamento classico per i 3 anni con il Città di Cesena (gruppo 3, 50.050 €, m. 2060): dodici partenti in entrambe le divisioni, con Bigbusiness Arc al 2 e Baccani al 5 tra i maschi, Babirussa Jet al 6 e Buena Suerte Bi al 7 tra le femmine.

TRIESTE - Domenica invece saranno tre i GP al Montebello. Dodici anziani al via nel Giorgio Jegher (gruppo 3, 50.050 €, m. 1660): Arazi Boko ha pescato il 9 in seconda fila, con il 2 si rivedrà in una classica Timone Ek a 14 mesi dal Lotteria 2019. I 3 anni avranno a dispozione le due divisioni del Città di Trieste (gruppo 3, 50.050 €, m. 1660): dieci partenti tra i maschi (con quattro Gocciadoro tutti in seconda fila agli ultimi numeri), nove tra le femmine (con Audrey Effe all’1).

DETTORI - Paolo Benedetti, suo agente per l’Italia, ha definito anche un quarto ingaggio per Lanfranco Dettori nel Derby Day di domenica a Capannelle. Oltre a King’s Caper nel Derby, Frozen Juke nel Presidente della Repubblica e Atacama nel Tudini, Frankie sarà in sella a Time Shanakill (nella foto) nel D’Alessio, la quarta pattern in programma nella giornata. Il convegno avrà inizio alle ore 16, il Derby sarà l’8ª di 10 corse e disputerà alle ore 20.

GRIZZETTI - Reduce dal successo nel Primi Passi con Aria Importante e atteso dal tentativo di Cima Emergency nel Derby, Bruno Grizzetti con alcuni dei suoi proprietari ha allestito un “dispersal” on line che si terrà il 15 luglio (dalle ore 8 alle 20) sul sito della SGA. Venticinque i cavalli in lista, di età compresa tra i 2 e i 5 anni: Ipompieridiviggiù e Cracking Art i nomi più noti.

MERANO - Rientrato il rischio di stop alle corse a Maia, che quindi riaprirà regolarmente il 19 luglio: Comune e Provincia hanno chiesto alla Merano Galoppo di garantire l’attività fino al 27 settembre, ultimo convegno con il tradizionale GP. A quel punto si valuterà il futuro alla luce della situazione con il Mipaaf.