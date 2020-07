Sempre e solo Gocciadoro

Da Bahamia e Boy Stecca, a Babirussa Jet e Bigbusiness Arc: a neppure una settimana dal GP Marche, ecco che Alessandro Gocciadoro chiama banco anche nelle due divisioni del GP Città di Cesena.

Tra le femmine con Babirussa Jet ha rilevato in testa la compagna di allenamento Bella Winner e lì s’è chiusa la corsa, con la retta d’arrivo che è stata una passerella d’arrivo (al posto d’onore un’altra cavalla allenata a Noceto, Betta Zack).

Tra i maschi con Bigbusiness Arc ha sparato una bordata al mezzo giro finale, per la pronta resa dello stanco leader Big Capar, e nel finale ha contenuto in qualche modo la fiondata di Bonjovi Mmg (nella foto). Il vincitore s’è buttato di galoppo appena dopo il traguardo.

Da notare piuttosto come anche questa volta il miglior crono sia arrivato dalla divisione femminile. Babirussa Jet ha migliorato di 2/10 il "personale" sulla media distanza, portandolo a 1.13.4

GP Città di Cesena femmine-TQQ (gruppo 3, 50.050 €, m. 2060): 1. Babirussa Jet (A. Gocciadoro) 13.4, 2. Betta Zack 13.7, 3. Borboletta 13.8, 4. Bella Winner 13.8, 5. Birba Piz 14.4. Non ha corso Buena Suerte Bi. Tot. 4,18 1,71 2,15 1,61 (39,21) Tris 6-8-2, 74,48 € per 229 vincitori, quota con rit. (n. 7) 14,17 €; Quarté 6-8-2-4, 246,73 € per 22 vincitori, q.r. 44,40 €; Quinté 6-8-2-4-10, n.v.

GP Città di Cesena maschi (gruppo 3, 50.050 €, m. 2060): 1. Bigbusiness Arc (A. Gocciadoro) 13.7, 2. Bonjovi Mmg 13.7, 3. Bruccione Fas 13.9, 4. Bullo Gec 14.1, 5. Bardo di Poggio 14.3. Tot. 2,40 1,55 2,44 6,72 (13,55) Trio 123,97.