21/7/2020 Ippicanews

OGGI - Stasera al Savio, oltre alla TQQ con jackpot sul Quinté, in programma anche la prima delle tre qualificazioni del Superfrustino 2020: le altre si disputeranno il 28 luglio e il 4 agosto, la finale si terrà il 21 agosto. Ore 22.35 TQQ a Cesena (t, 5ª corsa, m. 2060-2080) Jackpot: Quinté 4.055,54 €. Favoriti: 8-7-11-4-3. Sorprese: 1-5-2. Inizio convegno alle 21. Corse anche a Varese (g, 19), S. Giovanni Teatino (t, 19.55), Trieste (t, 20.15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Follonica: Tris 6-11-5, 160,06 € per 121 vincitori; Quarté 6-11-5-1, 1.198,51 € per 6 vincitori; Quinté 6-11-5-1-10, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, dopo quasi due anni di digiuno l’anziano Perego (nella foto) è tornato al successo, conquistando la terza vittoria da quando è in Francia (4ª nel 2020 per il suo allenatore Maurizio Guarnieri). Definiti intanto gli obiettivi francesi di Auyantepui (nella foto al suo arrivo nei giorni scorsi a Chantilly), passata in allenamento a Mario Baratti per la connection We Bloodstock-Oti Management: l’imbattuta Oakswinner è destinata al Prix de la Nonette (gruppo 2, 90.000 €, m. 2000) del 22 agosto a Deauville e poi nel caso al Prix de l’Opera (gruppo 1, 300.000 €, m. 2000) del 4 ottobre a Longchamp.

Ieri galoppo a Cazaubon Barbotan: reclamare (8.000 €, m. 2200) 1. Perego (prop. R. Angioli; allen. M. Guarnieri); condizionata (10.000 €, m. 2200) 5. Boy D Argent. Oggi galoppo a Vichy: reclamare (15.000 €, m. 1400) Eagleway.

SVEZIA - Oggi partenti e numeri dell’Abergs Memorial (gruppo 1, 3.109.000 sek, m. 1609) di martedì 28 a Jagersro: confermatissimi Cokstile e Vitruvio, che troveranno gli annunciati Ble du Gers, Campo Bahia, Ecurie D, Racing Mange e Tae Kwon Deo, oltre a Double Exposure e Milligan’s School. Dopo la rinuncia di Bel Avis, ancora in dubbio Next Direction, che dovrebbe tornare in pista ad appena nove giorni dall’exploit nella St Michel Ajo, ma il responsabile tecnico Mats Ahlkvist ha a sua disposizione valide alternative.

Oggi trotto a Solvalla: Treåringslopp (152.000 sek, m. 2140) Beckham. Oggi trotto a Jagersro: (74.200 sek, m. 2140-2160) Alex Mede Sm, Valbondione Luis; Fyraåringslopp (206.000 sek, m. 1640) Usain Toll.

NAPOLI - Solo sette partenti domenica a Napoli nel GP Freccia d’Europa (gruppo 1, 180.180 €, m. 1600): 1 Vincerò Gar (P. Gubellini), 2 Deimos Racing (X), 3 Vivid Wise As (A. Gocciadoro), 4 Arazi Boko (A. Guzzinati), 5 Zefiro d’Ete (G. Di Nardo), 6 Zaffiro Top (G. D’Alessandro jr), 7 Varietà Luis (E. Bellei). Oltre alle due divisioni del GP Regione Campania (gruppo 2, m. 80.080, m. 2100), con 14 partenti tanto tra i maschi (Alrajah One al 6 e Always Ek al 7), quanto tra le femmine, in programma anche il GP Città di Napoli (gruppo 1, 200.200 €, m. 2100) per i 3 anni, con un posto nella finale del Derby per chi vincerà la corsa: 1 Banderas Bi (R. Vecchione), 2 Barbaresco Grif (E. Bellei), 3 Bonjovi Mmg (V.p. Dell’annunziata), 4 Bubble Effe (A. Gocciadoro), 5 Bristol Cr (G. Di Nardo), 6 Baresi Effe (M. Volpato), 7 Bonneville Gifont (X), 8 Belzebu Jet (V. Luongo), 9 Bengurion Jet (M. Smorgon), 10 Bruccione Fas (F. Tufano), 11 Beautyful Breed (M. Minopoli), 12 Boli You Sm (X), 13 Bixio (X), 14 Boston Luis (A. Di Nardo).