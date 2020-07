25/7/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 22.15 TQQ a Napoli (g, 7ª corsa, m. 1000 p.d.) Favoriti: 10-2-3-12-4. Sorprese: 6-71-. Inizio convegno alle 18.50. Corse anche a Merano (g/ost, 16), Siracusa (g, 18.40), Varese (g, 19), Montecatini (t, 20.45), Cesena (t, 21). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Follonica: Tris 7-2-6, 167,38 € per 128 vincitori, quota con rit. (n. 5, 11) 15,78 €; Quarté 7-2-6-10, 387,39 € per 18 vincitori; Quinté 7-2-6-10-9, 1.854,06 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Vichy una vittoria per Andrea Marcialis (36 nel 2020), con Fine Wine a reclamare. Nel trotto, ieri a Cabourg una vittoria per Gabriele Gelormini (47), con Cyrus d’Alci in una “course F”.

Ieri galoppo a Vichy: reclamare (15.000 €, m. 1000) 1. Fine Wine (prop. And. Marcialis 25%; allen. And. Marcialis; reclamato per 21.116 €), 10. Bentley Mood; handicap (15.000 €, m. 1850) 14. La Zisa; handicap (17.000 €, m. 2000) Picnic Royal. Ieri galoppo a Mont de Marsan: handicap (13.000 €, m. 2400) Depende. Ieri trotto a Cabourg: course F (21.000 €, m. 2750) 5. Venere Breed 15.5. Oggi trotto a Enghien: course D (32.000 €, m. 2150) Zar Dangal, Zefiro Bell, Zef; Prix de Washington (gruppo 2, 85.000 €, m. 1609) Violetto Jet; Prix de Milan (gruppo 3, 70.000 €, m. 2150) Alcide Roc, Grand Art; course D (32.000 €, m. 2150) Vincent Ferm, Volver As. Oggi trotto a Le Mans: course F (14.000 €, m. 2850) Folklore de Bomo.

SVEZIA - Zebrina Font ancora imbattuta al trotto montato: favoritissima al tot (appena 1,20 la sua quota), la 5 anni allenata da Vincenzo Castiglia (4 vittorie nel 2020) ha conquistato il terzo successo in Svezia dopo essere passata al comando prima della seconda curva (nella foto).

Ieri trotto a Halmstad: Montelopp (65.000 sek, m. 2140, montato) 1. Zebrina Font (prop. Scud. Noma Farm; allen. V. Castiglia) 15.5; (65.000 sek, m. 2640-2660) 5. Zecchinodoro Fks 14.5. Oggi trotto a Bollnas: Anders Kilströms Minne, Försök 10 (113.000 sek, m. 2140-2160) Arden Wise As; STL Diamantstoet, Försök 6 (227.000 sek, m. 2140-2160-2180) Anthara Bi.

INGHILTERRA - L’ultimo sabato di luglio da sempre fa rima con le King George VI and Queen Elizabeth Stakes (gruppo 1, 393.480 lst, m. 2400). Appena tre partenti in questa edizione ad Ascot, con Enable che insegue il tris, non consecutivo: doveva essere opposta a un terzetto allenato da Aidan O’Brien, ma in extremis ieri sera c’è stato il forfait di Anthony Van Dyck e così se la vedrà soltano con Japan e Sovereign. John Gosden ha dichiarato che Lanfranco Dettori sarà libero di giocarsi la corsa anche in testa. Frankie intanto sta cercando di sensibilizzare il mondo ippico per la raccolta fondi (su gofundme.com) a sostegno di Filip Minarik, il 45enne fantino caduto il 3 luglio a Mannheim e tenuto per tre settimane in coma farmacologico a Hannover a causa dei gravi danni cerebrali.

NAPOLI - Come annunciato in settimana, diversi cavalli ritirati dal team Gocciadoro nei GP di domani ad Agnano: Al Capone Stecca e Albatros Joy e Adelante nel GP Regione Campania maschi (gruppo 2, m. 80.080, m. 2100), Ariala Cash Sm e Azdora nel GP Regione Campania femmine (gruppo 2, m. 80.080, m. 2100). Nel GP Freccia d’Europa (gruppo 1, 180.180 €, m. 1600) in sulky a Deimos Racing salirà Antonio Di Nardo.