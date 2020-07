Napoli di gala con quattro GP

Serata di gala stasera ad Agnano, con ben quattro GP, due dei quali di gruppo 1, e ingresso gratuito per il pubblico. Se il Freccia d’Europa si presenta quasi come una formalità per Vivid Wise As (nella foto la vittoria nel Turilli), con appena sei rivali e il solo Arazi Boko in grado di impensierirlo almeno in partenza, campo invece ben più numeroso e incerto nel Città di Napoli per i 3 anni, con Banderas Bi in pole position: per il vincitore anche un posto di diritto nella "griglia” della finale del Derby 2020. Il team Gocciadoro resta su nove GP vinti di fila, gli ultimi otto con Alessandro in sulky.

OGGI A NAPOLI (t, ore 19.55) Ore 21.55 GP Freccia d’Europa (5ª corsa, gruppo 1, 180.180 €, m. 1600): 1 Vincerò Gar (P. Gubellini), 2 Deimos Racing (A. Di Nardo), 3 Vivid Wise As (A. Gocciadoro), 4 Arazi Boko (A. Guzzinati), 5 Zefiro d’Ete (G. Di Nardo), 6 Zaffiro Top (G. D’Alessandro jr), 7 Varietà Luis (E. Bellei). Favoriti: Vivid Wise As, Arazi Boko, Deimos Racing. Ore 22-25 GP Città di Napoli-TQQ (6ª corsa, gruppo 1, 200.200 €, m. 2100): 1 Banderas Bi (R. Vecchione), 2 Barbaresco Grif (E. Bellei), 3 Bonjovi Mmg (V.P. Dell’Annunziata), 4 Bubble Effe (A. Gocciadoro), 5 Bristol Cr (G. Di Nardo), 6 Baresi Effe (M. Volpato), 7 Bonneville Gifont (A. Velotti), 8 Belzebu Jet (V. Luongo), 9 Bengurion Jet (M. Smorgon), 10 Bruccione Fas (F. Tufano), 11 Beautyful Breed (M. Minopoli), 12 Boli You Sm (Gp. Minnucci), 13 Bixio (G.P. Maisto), 14 Boston Luis (A. Di Nardo). Rapporti di scuderia: 1-7, 3-4. Favoriti: 1 Banderas Bi, 3 Bonjovi Mmg, 4 Bubble Effe, 5 Bristol Cr, 9 Bengurion Jet. Sorprese: 6 Baresi Effe, 2 Barbaresco Grif, 12 Boli You Sm. Ore 22.50 GP Regione Campania maschi (gruppo 2, m. 80.080, m. 2100) Non corrono i n. 4, 8 e 14. Rapporto di scuderia: 2-7. Favoriti: Alrajah One, Always Ek, Aramis Ek. Ore 23.15 GP Regione Campania femmine (gruppo 2, m. 80.080, m. 2100) Non corrono i n. 6 e 11. Favorite: Arnas Cam, Alaska Gams, Allegra Gifont. Tv: diretta UnireSat.