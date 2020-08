4/8/2020 Ippicanews

OGGI - Ancora un convegno ricco di motivi al Savio (nella foto): terza e ultima qualificazione del Superfrustino 2020 (al via anche Enrico Bellei e Alessandro Gocciadoro: Francesco Tufano, Gennaro Amitrano, Marco Stefani e Santo Mollo già promossi alla finale del 21 agosto) e la TQQ di giornata. Ore 22.30 TQQ a Cesena (t, 5ª corsa, m. 1660) Rapporto di scuderia: 7-9. Favoriti: 2-11-1-6-12. Sorprese: 4-9-7. Inizio convegno alle 20.55. Corse anche a Varese (g, 19.05), Napoli (t, 19.30), Treviso (t, 20.15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Follonica: Tris 9-3-10, 96,38 € per 229 vincitori; Quarté 9-3-10-4, 753,88 € per 23 vincitori; Quinté 9-3-10-4-7, 22.221,57 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel galoppo, brutto incidente per la jockette Delphine Santiago: domenica a Zonza, in Corsica, dopo aver vinto la prima corsa è stata sbalzata di sella da Tulipe de Bojour e s’è procurata la frattura di tibia e perone. Nel trotto, ieri a Cagnes sur Mer una vittoria per Gabriele Gelormini (49 nel 2020), con Hollywood Park in una “course F”.

Ieri galoppo a Vichy: handicap (15.000 €, m. 1400) 2. Forever Coco. Ieri trotto a Cagnes sur Mer: course D (18.000 €, m. 2150) 8. Gold Piquenard 16.2. Oggi galoppo a Deauville: handicap (40.000 €, m. 1900 aw) Axcelerator, Shikami; condizionata (27.000 €, m. 1500) Scarface; handicap (25.000 €, m. 1300) Marly, Black Morning; handicap (19.000 €, m. 1300 aw) Artisan de Paix, Secret Player, Rubiglia. Oggi galoppo a Dax: condizionata (13.000 €, m. 2300) Boy D Argent.

SVEZIA - Ieri trotto a Farjestad: Stolopp-Spårtrappa (74.200 sek, m. 2140) 5. Aper Mede Sm 13.8. Oggi trotto a Jagersro: Fördel Ston (72.700 sek, m. 2140) Uconn Grif; Fördel Ston (72.700 sek, m. 1640) Aura Sl, Volt di Ruggero.

INGHILTERRA - Corse sospese ieri a Yarmouth: nella 3ª c'è stata una brutta caduta, con infortunio fatale per Lord Chapelfield e pauroso volo per il suo fantino Gabriele Malune, dimesso dall'ospedale dopo un paio d'ore per i controlli di rito. I problemi alla pista hanno spinto i commissari allo stop su sollecitazione degli stessi fantini.

MONTECATINI - Ancora un pieno di partenti nelle due divisioni dei 3 anni nel GP Società Terme (gruppo 3, 50.050 €, m. 1060) a Montecatini: maschi - 1 Burt Rl, 2 Belzebù Jet, 3 Bruccione Fas, 4 Bolero Grif, 5 Book Wise As, 6 Baccani, 7 Bigbusiness Arc, 8 Bondjamesbond Gar, 9 Bullo Gec, 10 Byron di Poggio. 11 Bardo di Poggio, 12 Bengurion Jet; femmine - 1 Buena Suerte Bi, 2 Bica Dl, 3 Birba Pizz, 4 Bonneville Gifont, 5 Brigitte Gso, 6 Balena Jack, 7 Blue Light, 8 Bea del Ronco, 9 Babirussa Jet, 10 Bonne Nuit Bi, 12 Bahamia.

TORINO - Domenica invece tappa in Piemonte per i 4 anni nel GP Città di Torino (gruppo 2, 80.080 €, m. 2100): maschi - 1 Antony Leone, 2 Ari Lest, 3 Aguacate, 4 Alchemist Bi, 5 Ares Caf, 6 Amarcord, 7 Aleph Lux, 8 Juan Bros, 9 Amon You Sm, 10 Aramis Ek, 11 Albatros Joy, 12 Ariel Ferm, 13 Axl Rose, 14 Amur Ny Run; femmine - 1 Amber Prad, 2 All Wise As, 3 Angelina Jolie, 4 Allegra Wf, 5 Attrazione, 6 Amour Petit, 7 Alcatraz Stecca, 8 Akela Pal Ferm, 9 Arnas Cam, 10 Audrey Effe, 11 Apple Wise As, 12 Allegra Gifont.

SICOMORO - Il 3 anni Sicomoro, che era in allenamento da Nicolò Simondi, è stato venduto dal proprietario meranese Christian Troger: destinazione Hong Kong, per il sauro da Sakhee's Secret. Chiude così la carriera italiana con 2 vittorie e piazzamenti in 9 corse, nelle quali s'è segnalato per la vittoria in listed nel Criterium di Pisa, il secondo posto nel Primi Passi (gruppo 3), il terzo nel Parioli (gruppo 3) e il quarto nel Gran Criterium (gruppo 2).