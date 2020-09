17/9/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.45 TQQ a Firenze (g, 6ª corsa, m. 1200 p.m.) Rapporto di scuderia: 13-14. Favoriti: 5-1-4-8-14. Sorprese: 3-6-7. Inizio convegno alle 16. Corse anche a Civitanova Marche (t, 15), Castelluccio dei Sauri (t, 15.10), Taranto (t, 15.45). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Padova: Tris 8-2-15, 165,11 € per 181 vincitori, quota con rit. (n. 5) 19,14 €; Quarté 8-2-15-13, 522,43 € per 19 vincitori; Quinté 8-2-15-13-11, 3.040,94 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel trotto, Tony... giù ieri in gruppo 3 a La Capelle. O meglio, discutibile la sua interpretazione da parte del top driver Eric Raffin: rimasto in coda al gruppo, poi all’esterno in quinta pariglia, in retta d’arrivo s’è visto tagliare la strada da Billie de Montfort e poi ha tamponato il calante Anzi des Liards, mentre il favorito Dorgos de Guez filava verso la vittoria. In una “course D” ottava vittoria consecutiva (su sette piste diverse) per Valzer di Poggio, che ha pagato appena 1/10 al tot, restando così imbattuto nel 2020: passato al comando all’inizio della seconda curva, ha controllato gli avversari fin sul traguardo (nella foto). Nel galoppo, ieri a Fontainebleau una vittoria per Andrea Marcialis (61 nel 2020), con Zelore in handicap.

Ieri trotto a La Capelle: GP de la Federation Regionale du Nord (gruppo 3, 75.000 €, m. 2700) Tony Gio rp; (28.000 €, m. 2700) 1. Valzer di Poggio (prop. Scud. Mistero) 16.1. Ieri galoppo a Fontainebleau: handicap (19.000 €, m. 1200) 9. Gallya; handicap (19.000 €, m. 1200) 3. Alkaid. Oggi trotto a Vincennes: Prix de Taverny (gruppo 3, 55.000 €, m. 2700) Brigitte Gso; course B (41.000 €, m. 2100) Zerozerosette Gar, Vincent Ferm, Zefiro Bell, Zakk Wise. Oggi galoppo a Compiegne: condizionata (22.000 €, m. 2000) Great Deal, Piet; reclamare (16.000 €, m. 2000) Perego; maiden (20.000 €, m. 1600) Black Mirror; handicap (21.000 €, m. 1800) Playa Paradiso.

SVEZIA - A Jagersro, alla seconda uscita, prima vittoria in Svezia per Backer Tr, 3 anni affidato in allenamento a Bjorn Lindblom.

Ieri trotto a Solvalla: (128.200 sek, m. 2140) 5. Volnik du Kras 11.8; (128.200 sek, m. 2640) 7. Vicking Trebì 14.1; Stolopp (206.000 sek, m. 2140) 2. Une Etoile Gar 11.9. Ieri trotto a Jagersro: Treåringslopp (129.500 sek, m. 2140) 1. Backer Tr (prop. BZS srl) 16.3; (128.200 sek, m. 2140-2160) Arno dell’Est rp.

MIPAAF - «Convocherò al più presto un tavolo con gli operatori del settore ippico e le loro associazioni per ascoltare con molta attenzione i diversi punti di vista e offrire le risposte puntuali. Quanto alle sovvenzioni 2020 in favore degli ippodromi, ho già sollecitato agli uffici la chiusura del provvedimento». Così la Ministra Teresa Bellanova, a margine di uno degli incontri ieri in Toscana, a San Vincenzo, con gli operatori del comparto agroalimentare. «Sono convinta che siano necessarie per questo settore azioni di sistema - ha proseguito la Bellanova - ed è questa la ragione per cui intendo convocare il tavolo dove tutte le posizioni potranno trovare modo di esprimersi per giungere a una sintesi soddisfacente».?