24/9/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.50 TQQ a Firenze (g, 7ª corsa, m. 2000 p.m.) Jackpot: Quinté 2.599,05 €. Favoriti: 2-6-7-14-3. Sorprese: 8-13-11. Inizio convegno alle 15.20. Corse anche a Civitanova Marche (t, 15), Castelluccio dei Sauri (t, 15.10), Bologna (t, 15.30), Taranto (t, 15.45). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Milano: Tris 5-12-10, 1.056,00 € per 32 vincitori; Quarté 5-12-10-4, 2.813,55 € per 4 vincitori; Quinté 5-12-10-4-1, n.v.

FRANCIA/1 - Nel galoppo, ieri a Saint Cloud una vittoria per Rosario Mangione (8 nel 2020), con Oneonechop a reclamare (nella foto).

Ieri galoppo a Saint Cloud: reclamare (20.000 €, m. 1400) 9. Giulina; condizionata (20.000 €, m. 2100) 5. Maccaja; handicap (19.000 €, m. 1600) 7. Palmina. Oggi galoppo a Lione: condizionata (15.000 €, m. 1000) Sestilio Jet; Criterium de Lyon (listed, 42.000 €, m. 1600) Colosseo; reclamare (12.000 €, m. 1600) Edgar Best.

FRANCIA/2 - Definiti i programmi futuri di Violetto Jet: tornerà in azione l’11 ottobre a Agen La Garenne nel GP du Sud Ouest (gruppo 2, 130.000 €, m. 2575), dopo il quale verrà presa la decisione definitiva sul ritorno a Napoli per il GP Lotteria del 25 ottobre, nel caso per la grande soddisfazione del suo proprietario Raffaele D’Alessandro.

SVEZIA - Ieri trotto a Aby: Xpresstayern (128.200 sek, m. 2640) 6. Alex Hp 15.5; (91.800 sek, m. 2140) 9. Zipolo 14.9; Brizy Montéryttarserie (128.200 sek, m. 2140, montato) 7. Zebrina Font 15.8; Xpresstrappan (128.200 sek, m. 2140) 2. Unoicsdue Gnafà 13.3. Ieri trotto a Solvalla: (128.200 sek, m. 2140) 8. Boston Wise L 14.2.

STATI UNITI - Fallito l’obiettivo Triple Crown, dopo il secondo posto nel Kentucky Derby, cambio di programma per Tiz The Law: il vincitore delle Belmont Stakes rinuncia alle Preakness Stakes del 3 ottobre per puntare direttamente al Breeders’ Cup Classic del 7 novembre.