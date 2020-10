5/10/2020 Ippicanews

Di nuovo in pista a un mese dallo show di Cesena, Vernissage Grif s'è ripresentato a Milano in preparazione al GP Lotteria di domenica 25 e nella Coppa, senza strafare, ha realizzato l’ennesimo record, portando a 1.10.4 quello della pista della Maura (precedente 1.10.5 Zaniah Bi). Presto preponderante sull’iniziale leader Zefiro d’Ete, il sauro di Gennaro Riccio è passato al km in 1.11.1 e una volta di più ha fatto corsa per conto suo (28.0 per gli ultimi 400), con l’inatteso Verdon Wf e Vanesia Ek a completare l’ennesima trio “by Gocciadoro” (nella foto).

Il primato di Vernissage Grif è durato però solo mezz’ora: nell’ultima corsa del convegno milanese ha fatto meglio di lui (1.10.2) il ritrovato Zaccaria Bar, questo alla seconda uscita con il training e la guida di Alessandro Gocciadoro.

Coppa di Milano (gruppo 3, 80.080 €, m. 1650): 1. Vernissage Grif (A. Gocciadoro) 10.4, 2. Verdon Wf 11.0, 3. Vanesia Ek 11.2, 4. Sharon Gar 11.4. Tot. 1,22 1,00 1,00 (10,87) Trio 49,20.

IERI - TQQ a Roma: Tris 8-9-3, 912,02 € per 37 vincitori; Quarté 8-9-3-6, 9.744,15 € per 1 vincitore; Quinté 8-9-3-6-15, n.v.

OGGI - Ore 18.15 TQQ a Siracusa (t, 7ª corsa, m. 1600) Jackpot: Quinté 2.079,50 €. Rapporto di scuderia: 6-14. Favoriti: 1-5-6-10-2. Sorprese: 3-12-9. Inizio convegno alle 15.20. Corse anche a Pontecagnano (t, 15), Taranto (t, 15.10), Sassari (g, 15.30), Albenga (t, 15.45). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA - Nel trotto, ieri a Rouen Mauquenchy una vittoria per Gabriele Gelormini (79 nel 2020), con Girolata Quick in una “course E”. Nel galoppo, scelto il prossimo ingaggio per Tuscan Gaze: come preannunciato, il derbywinner sub iudice tornerà in Italia per disputare il GP del Jockey Club di domenica 25 a Milano, con la monta di Carlo Fiocchi.

Ieri galoppo a Longchamp: Prix Marcel Boussac (gruppo 1, 240.000 €, m. 1600) 9. Bonita Queen, 12. Al Siq; Prix de l’Arc de Triomphe (gruppo 1, 3.000.000 €, m. 2400) 9. Way To Paris; Prix de l’Abbaye de Longchamp (gruppo 1, 210.000 €, m. 1000) 9. Sestilio Jet; handicap (56.000 €, m. 1400) 4. Sandyssime; handicap (24.000 €, m. 1400) 11. Mrs Worthington. Ieri galoppo a Agen Le Passage: handicap (10.000 €, m. 1850) 8. Tacchi a Spillo. Ieri galoppo a Nimes: maiden/reclamare (11.000 €, m. 1900) Adorata. Ieri trotto a Laon: course F (12.000 €, m. 2850) Goetmals Dussac rp. Oggi galoppo a Fontainebleau: maiden (22.000 €, m. 1200) Sir Maurice, Tour Odeon; handicap (34.000 €, m. 1400) Anobar. Oggi galoppo a Tolosa: handicap (15.000 €, m. 1600) Playa Paradiso. Oggi trotto a Reims: course E (23.000 €, m. 2550) Uccio d’Alvio.

STATI UNITI - A Keeneland tre piazzamenti in “graded” per Umberto Rispoli: sabato è arrivato secondo con Sneaking Out nelle Thoroughbred Club of America Stakes (gruppo 2, 200.000 $, m. 1200 dirt) e quarto con Chaos Theory nelle Woodford Stakes (gruppo 2, 150.000 $, m. 1100), ieri secondo con Abarta nelle Bourbon Stakes (gruppo 2, 200.000 $, m. 1700).

TROTTO - Questa mattina, oltre alla dichiarazione delle partenti delle Oaks, è prevista anche la definizione dello schieramento della finale del Derby Italiano con la dichiarazione delle guide ufficiali. Quest’ultima si terrà regolarmente entro le ore 11 nonostante per domani pomeriggio il TAR del Lazio abbia convocato i legali della Scuderia Regina Horses, i rappresentanti del Mipaaf e quelli di HippoGroup Roma per ascoltarli, ottenere ulteriori chiarimenti e successivamente pronunciarsi in modo definitivo in merito all’istanza “ante causam” che ha chiesto la riammissione di Banderas Bi alla corsa.