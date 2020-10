I partenti di Derby e Oaks

Questa mattina sono state dichiarate ufficialmente le guide per i quattordici partenti della finale del Derby di trotto, in programma domenica a Capannelle: nessuna sorpresa, in sulky tutti i driver che avevamo preannunciato in occasione del sorteggio. Ricordiamo che domani pomeriggio al TAR del Lazio ci sarà l’udienza decisiva in merito al caso-Banderas Bi.

Dichiarate anche le partenti per le Oaks, in programma nel Derby Day: tra le quattordici che componevano le prime due file, manca soltanto Breila di Casei, il cui posto al 14 è stato preso da Brooklyn Lux. Alessandro Gocciadoro guiderà Bahamia, affidando Betta Zack ad Andrea Guzzinati e Blue di Girifalco a Orjan Kihlstrom, già ingaggiato per Bubble Effe (nella foto) nel Derby.

Nelle due classiche, oltre a Kihlstrom e Bjorn Goop, le uniche note... estere saranno la proprietà francese di Jean Pierre Barjon per Bleff Dipa nel Derby e il ritorno in Italia di Balsamine Font per la Sant'Eusebio nelle Oaks.

93º Derby Italiano-UnipolSai Planet Ass (gruppo 1, 847.000 €, m. 2100): 1 Blackflash Bar (San. Mollo), 2 Bubble Effe (O. Kihlstrom), 3 Boltigeur Erre (Gp. Minnucci), 4 Babirussa Jet (B. Goop), 5 Barbaresco Grif (E. Bellei), 6 Bepi Bi (A. Gocciadoro), 7 Bonjovi Mmg (V.P. Dell’Annunziata), 8 Baresi Effe (F. Esposito), 9 Belzebù Jet (V. Luongo), 10 Bolero Gar (A. Di Nardo), 11 Barolo Roc (F. Rocca), 12 Bigbusiness Arc (R. Andreghetti), 13 Bengurion Jet (M. Smorgon), 14 Bleff Dipa (R. Vecchione). Rapporti di scuderia: Bubble Effe-Bepi Bi, Belzebù Jet-Bolero Gar.

Oaks del Trotto (gruppo 1, 253.000 €, m. 1640): 1 Bahamia (A. Gocciadoro), 2 Buena Suerte Bi (M. Di Nicola), 3 Bonneville Gifont (A. Velotti), 4 Balsamine Font (B. Goop), 5 Bica Dl (A. Di Nardo), 6 Betta Zack (A. Guzzinati), 7 Belen Hall Fas (R. Vecchione), 8 Betta Indal (R. Legati), 9 Berenice Bi (X), 10 Blue di Girifalco (O. Kihlstrom), 11 Bahia Pax (X), 12 Brezzapura Ferm (G. D’Alessandro jr), 13 Beautyful Breed (X), 14 Brooklyn Lux (G. Di Nardo).