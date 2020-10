6/10/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.10 TQQ a Roma (g, 7ª corsa, m. 1900 p.p.Derby) Favoriti: 8-4-7-9-3. Sorprese: 6-12-2. Inizio convegno alle 14.35. Corse anche a Casarano (t, 14.55), Firenze (t, 15.05), Trieste (t, 15.15), S. Giovanni Teatino (t, 15.20), Bologna (t, 15.30). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Siracusa: Tris 10-4-1, 149,51 € per 160 vincitori; Quarté 10-4-1-14, 2.128,16 € per 4 vincitori; Quinté 10-4-1-14-12, 5.560,06 € per 1 vincitore.

FRANCIA/1 - Nel galoppo, ieri vittoria tutta italiana con Cristian Demuro, Alessandro Botti (24 nel 2020) e una comproprietà che comprende anche “Botti France”: è arrivata con la 2 anni Tour Odeon, questa al primo successo in carriera in una maiden a Fontainebleau (nella foto). Demuro (100: terza “centuria” consecutiva in Francia per Cristian) ha poi replicato con Pompogne in handicap, per un doppio da 53/1. Nel convegno a segno anche Andrea Marcialis (67), con On The Edge in handicap. Nel trotto, a Reims una vittoria per Gabriele Gelormini (79), con Flash d’Ocque in una “course E”.

Ieri galoppo a Fontainebleau: maiden (22.000 €, m. 1200) 1. Tour Odeon (prop. C. Marzocco 70%/Ales. e G. Botti 20%/C. Pellegatti 10%; allen. Ales. e G. Botti), 7. Sir Maurice; handicap (34.000 €, m. 1400) 10. Anobar. Ieri galoppo a Tolosa: handicap (15.000 €, m. 1600) Playa Paradiso. Ieri trotto a Reims: course E (23.000 €, m. 2550) Uccio d’Alvio. Oggi galoppo a Chantilly: condizionata (22.000 €, m. 1200) Scarface. Oggi trotto a Hyeres: course D (26.000 €, m. 2850-2875) Vincerò Gar.

FRANCIA/2 - Una grave perdita per l'ippica francese: a 88 anni è morto Pierre Desiré Allaire, vincitore dell'Amerique 1978 con Grandpré, distintosi anche con altri campioni come Equileo, Fakir du Vivier e Hillion Brillouard.

SVEZIA - Oggi trotto a Jagersro: (74.200 sek, m. 2140) Bluewave.

FOLLONICA - Sabato tappa classica in Toscana per i 4 anni con le due divisioni del GP Città di Follonica (gruppo 3, 50.050 €, m. 2200): femmine - 1 Aphrodite Bi, 2 Aura, 3 America Ek, 4 Alouette, 5 Arnas Cam, 6 A Sexygirl Par, 7 Audrey Effe, 8 Alchimia di Casei, 9 Akela Pal Ferm, 10 Apple Wise As, 11 Azdora, 12 Allegra Wf, 13 Allegra Gifont; maschi - 1 Ari Lest, 2 Axl Rose, 3 Abracadabra Effe, 4 Grand Art, 5 Amur My Run, 6 Apocalypse Erre, 7 Aguacate, 8 Azteco dei Greppi, 9 Ares Caf, 10 Adam Kirby Col, 11 Artez, 12 Apocalypto, 13 Alchemist Bi.