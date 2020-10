14/10/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 18.25 TQQ a Roma (t, 9ª corsa, m. 1640) Jackpot: Quinté 2.553,74 €. Favoriti: 3-12-15-5-1. Sorprese: 7-4-14. Inizio convegno alle 14.40. Corse anche a Milano (ost/g, 13.40), Aversa (t, 15), Padova (t, 15.15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Roma: Tris 4-1-10, 230,12 € per 155 vincitori; Quarté 4-1-10-9, 1.216,13 € per 10 vincitori; Quinté 4-1-10-9-12, n.v.

FRANCIA - Ieri galoppo a Chantilly: debuttanti (22.000 €, m. 1200) 2. Wendy Rhoades; handicap (19.000 €, m. 1600) 8. Palmina. Ieri ostacoli a Fontainebleau: handicap (20.000 €, m. 3550) 3. Rise And Dine. Oggi galoppo a Saint Cloud: Prix du Ranelagh (listed, 36.000 €, m. 1600) Sandyssime; reclamare (20.000 €, m. 1600) A Dance To Dawn, Anfrati, Great Deal; reclamare (20.000 €, m. 2000) Zemour, On Your Marks, Piet, Orpanama Davis; handicap (20.000 €, m. 2800) Cheerleader. Oggi galoppo a Tolosa: handicap (15.000 €, m. 1200) Toy Room; condizionata (11.000 €, m. 1600) Malayan Tiger.

SVEZIA - Ieri trotto a Jagersro: Fördel Ston (82.800 sek, m. 1640) Very Good Zs rp. Ieri trotto a Eskilstuna: Delningsproposition (65.000 sek, m. 2140) 11. Zosima Mag 17.4; Delningsproposition (65.000 sek, m. 2140) 4. Apollo Effe 15.5.

QATAR - Oggi e domani a Doha primi convegni della stagione 2020-21. Subito 4 ingaggi oggi e 6 domani per Alberto Sanna, che fa ritorno in Qatar dopo 3 anni di assenza (in 6 stagioni aveva collezionato ben 99 successi), 6 oggi e 7 domani invece per Luca Maniezzi (alla sua 2ª stagione: 8 vittorie nella 2019-20). Cinque partenti invece tutti domani per l’allenatore Stefano Ibido (38 vittorie in 6 stagioni): tra loro anche l’ex italiano Pettifogger.

S. GIOVANNI TEATINO - Sempre più leader nelle classifiche di allenatori (260 vittorie) e guidatori (190), ieri Alessandro Gocciadoro ha realizzato una cinquina all’ippodromo abruzzese: particolarmente significativo il successo ottenuto con Viscarda Jet, che alla prima uscita con il suo training ha realizzato il nuovo record della pista con 1.11.5.

AUYANTEPUI - Francia o Italia? Due le opzioni per il prossimo ingaggio di Auyantepui, ora allenata a Chantilly da Mario Baratti per OTI Management e We Bloodstock: il Prix de Flore (gruppo 3, 56.000 €, m. 2100) del 24 ottobre a Saint Cloud e il Premio Lydia Tesio (gruppo 2, 308.000 €, m. 2000) dell’8 novembre a Roma. Le stesse opzioni sono allo studio anche da parte di Gianluca Bietolini per la sua Grand Glory.

TUSCAN GAZE - Martedì 6 la Commissione di Disciplina del Mipaaf ha discusso il caso-Tuscan Gaze con le parti in merito alla regolarità dell’iscrizione del derbywinner di galoppo (nella foto). Si è confrontata l’indomani, mercoledì 7, e poi s’è presa alcuni giorni per pronunciarsi: esclusione totale dall’ordine d’arrivo o iscrizione valida solo come supplementare e quindi comunque da “integrare”? È passata una settimana e nessun verdetto, neppure un’indiscrezione: d’altronde, per il Mipaaf esiste solo la privacy, a differenza dello sport e della stessa ippica di tutto il mondo... Nel frattempo, come già annunciato Tuscan Gaze il 25 ottobre tornerà a correre in Italia: sarà a Milano per il GP Jockey Club.