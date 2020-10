16/10/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 17.45 TQQ a Milano (t, 9ª corsa, m. 1650) Favoriti: 13-14-11-12-3. Sorprese: 5-6-10. Inizio convegno alle 13.50. Corse anche a Modena (t, 14.25), Napoli (t, 14.30), Roma (g, 14.35), Montegiorgio (t, 18.55). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Castelluccio dei Sauri: Tris 2-4-13, 48,92 € per 582 vincitori, quota con rit. (n. 6) 12,12 €; Quarté 2-4-13-5, 180,63 € per 52 vincitori, q.r. 33,20 €; Quinté 2-4-13-5-12, 2.798,27 € per 1 vincitore.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Longchamp (nella foto) una vittoria per Cristian Demuro (103 vittorie nel 2020), arrivata in listed con Speak The Devil nel Prix de Saint Cyr (38.000 €, m. 1400).

Ieri galoppo a Longchamp: maiden (22.000 €, m. 1300) 3. Pisorno; handicap (56.000 €, m. 2400) 10. Picnic Royal, 14. Diluvien. Oggi galoppo a Fontainebleau: maiden (22.000 €, m. 1600) Woody Cat; reclamare (19.000 €, m. 1800) Thorin Oakenshield; condizionata (19.000 €, m. 1200) Sweet Zen. Oggi trotto a Chartres: course E (23.000 €, m. 2800, montato) Up Right Bi.



SVEZIA - Ieri trotto a Kalmar: (65.000 sek, m. 2140) 3. Au Revoire Font 16.1.

QATAR - Ieri a Doha subito un’altra vittoria per Alberto Sanna (2 nella stagione), con Ajel in una maiden.

SVIZZERA - La situazione ancora critica per il Covid-19 ha spinto la Saint Moritz Racing Association ad annullare la stagione di corse 2021 sulla neve: l’appuntamento è rimandato al 2022, con tre convegni già fissati per i giorni 6, 13 e 20 febbraio.

IPPODROMI - Il Gruppo Ippodromi Associati auspica che il Mipaaf definisca in tempo utile l'iter dei pagamenti dovuti, onde evitare il tracollo e la chiusura delle società di corse: «È noto che, secondo le nuove norme della contabilità dello Stato, nel caso, da scongiurare, non si addivenisse entro il corrente anno all’erogazione delle somme previste a pagamento dei servizi forniti dalle società nel 2020, le risorse stanziate andrebbero a risparmio e nel 2021 non potrebbero essere erogate somme superiori a quelle pagate nell’anno precedente, con il conseguente tracollo finanziario ed economico delle società di corse che sarebbero costrette alla chiusura».

Intanto, come preannunciato, Federippodromi, unitamente a HG Roma Capannelle, HG Cesenate, Alfea, HG Torinese, Ippodromi Partenopei, Ippomed e Unione Nazionale Ippodromi, ha presentato il ricorso al TAR del Lazio contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere l’annullamento previa sospensione della determinaziona direttoriale ADM limitatamente alla parte in cui «inserisce erroneamente anche i concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento tra le scommesse su cui dovrà essere calcolata l'aliquota dello 0,5% destinata al fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale».