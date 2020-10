24/10/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 16.50 TQQ a Milano (g, 5ª corsa, m. 1400 p.d.) Jackpot: Quinté 2.129,51 €. Favoriti: 9-7-1-17-6. Sorprese: 18-3-14. Inizio convegno alle 13.45. Corse anche a Roma (t, 14.30), Napoli (t, 14.45), Treviso (t, 15.05), Siracusa (g, 15.15), Torino (t, 15.45). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Napoli: Tris 16-13-3, 138,13 € per 193 vincitori; Quarté 16-13-3-5, 610,52 € per 14 vincitori; Quinté 16-13-3-5-12, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo, sei avversarie oggi a Saint Cloud per Auyantepui, che nel Flore andrà in pista con i paraocchi australiani: ruolo da outsider per lei, contro Zaykava, Amarena e Grand Glory, questa allenata da Gianluca Bietolini

Ieri galoppo a Clairefontaine: reclamare (19.000 €, m. 1800) 6. Graziana. Ieri trotto a Cabourg: course E (17.000 €, m. 2750, montato) 8. Goetmals Dussac 16.1. Oggi galoppo a Saint Cloud: Prix de Flore (gruppo 3, m. 2100) Auyantepui. Oggi galoppo a Nantes: GP de Nantes (listed 42.000 €, m. 2400) Diluvien. Oggi galoppo a Tolosa: condizionata (24.000 €, m. 2100) Disincanto; maiden (14.000 €, m. 1600) Bakkano. Oggi galoppo a Cavaillon: maiden (11.500 €, m. 1600) Rock and Roll. Oggi trotto a Enghien: course B (41.000 €, m. 2150) Zona Da, Alcide Roc, Zerozerosette Gar, Zef.

SVEZIA - Ieri a Kalmar una vittoria per Bernardo Grasso (7 nel 2020), con Xanthis de Roi. Oggi trotto a Orebro: STL Diamantstoet, Försök 4 (227.000 sek, m. 2140-2160-2180) Tessy d’Ete, Aper Mede Sm; STL Gulddivisionen, Försök 4 (306.500 sek, m. 2100) Zarenne Fas.

STATI UNITI - Ieri a Santa Anita Park un doppio da 17/1 per Umberto Rispoli (113 vittorie nel 2020), con First Prez e Westward Breeze in due "maiden special weight”.

MILANO - Particolarmente numerosa l’invasione estera per le quattro “pattern” in programma domani a Milano: in arrivo Aviateur, Ninario, Potemkin, Rubaiyat, Schwesterherz, We Ride The World e Wonnemond per il Di Capua, Ancona, Memphis, Nerium, Red Verdon e Walderbe per il Jockey Club, Sardasht nel Gran Criterium, Nania, Salonlove e Stella per il Dormello, più altri cavalli nelle corse di contorno.

TUSCAN GAZE - Per il Jockey Club dalla Francia non arriverà Tuscan Gaze (nella foto): un contrattempo dell’ultimora lo costringe a chiudere l’annata anzitempo, rinunciando alla trasferta milanese ma anche al successivo Roma dell’8 novembre. Intanto ieri la Commissione di Disciplina di Appello del Mipaaf, dopo il ricorso della MAG Horse Racing, ha disposto la sospensione dell’esecutività della decisione della Disciplinare di Primo Grado in merito all’esclusione dello stesso Tuscan Gaze dall’ordine d’arrivo del Derby Italiano da lui vinto il 12 luglio.

TORINO - Dichiarati i partenti per le due batterie del GP Orsi Mangelli (22.000 €, m. 1600) dell’1 novembre, con i primi cinque ammessi alla finale (gruppo 1, 303.600 €, m. 1600). Da registrare i forfait di Buena Suerte Bi nella A, sostituita da Barolo Roc, e soprattutto di Blackflash Bar nella B, rimpiazzata da Belzebù Jet. Batteria A: Baresi Effe, Barolo Roc, Belen Hall Fas, Betta Zack, Bleff Dipa, Bolero Gar, Boltigeur Erre, Bristol Cr, Bubble Effe, Kuyt F Boko. Batteria B: Babirussa Jet, Balsamine Font, Banderas Bi, Bengurion Jet, Bepi Bi, Bigbusiness Arc, Bonjovi Mmg, Bonneville Gifont, Wild West Diamant. Lunedì l'estrazione dei numeri.

IPPODROMI & TAR - In merito al ricorso presentato da Federippodromi e altri per chiedere l’annullamento della determinazione direttoriale ADM che prevede la “trattenuta” dello 0,5% sulle scommesse ippiche di qualunque genere «per il rilancio del sistema sportivo nazionale», il TAR del Lazio ha fissato per il 18 novembre la Camera di Consiglio che discuterà dello stesso discorso.