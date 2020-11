6/11/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 17.45 TQQ a Montegiorgio (t, 8ª corsa, m. 2500-2520) Favoriti: 16-15-9-5-11. Sorprese: 13-12-8. Inizio convegno alle 14.20. Corse anche a Roma (g, 12.45), Milano (t, 13), Napoli (t, 13.15), Modena (t, 14.10). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con i primi sei cavalli segnalati, il nostro pronostico ha indicato il Quarté vincente di ieri a Pisa. TQQ a Pisa: Tris 10-6-1, 60,35 € per 226 vincitori, quota con rit. (n. 5) 15,18 €; Quarté 10-6-1-4, 89,84 € per 50 vincitori, q.r. 18,24 €; Quinté 10-6-1-4-11, 570,42 € per 2 vincitori.

FRANCIA - Nel galoppo, ieri a Le Croise Laroche una vittoria per Rosario Mangione (11 nel 2020), con Total Knockout a reclamare.

Ieri galoppo a Le Croise Laroche: reclamare (15.000 €, m. 1100) 2. King of the Lions (rciomprato per 11.333 €), 6. Pop Art. Ieri trotto a Vincennes: course E (26.000 €, m. 2850) Havane de Busset rp. Oggi galoppo a Chantilly: debuttanti (22.000 €, m. 1300 aw) Invincible Ibra, We Get By; maiden (20.000 €, m. 1300 aw) Black Mirror; handicap (21.000 €, m. 1900 aw) Thorin Oakenshield; handicap (20.000 €, m. 2700 aw) Marlengo. Oggi galoppo a Le Mans: reclamare (12.000 €, m. 1400) A Dance To Dawn; maiden (12.000 €, m. 1950) Sangallo.

SVEZIA - Riscattando le ultime deludenti prestazioni, a Aby il 5 anni Zenith Lb è tornato al successo da controfavorito con il nuovo “personale” di 1.16.4 al montato sulla media distanza: ritrovatosi leader alla fine della prima curva sull’errore di Jolie Danseur, nel mezzo giro finale ha letteralmente disperso gli avversari (nella foto).

Ieri trotto a Aby: Brizy Montéryttarserie 2020 (84.300 sek, m. 2140, montato) 1. Zenith Lb (prop. Scud. Santese) 16.4; Stayertrappan (91.800 sek, m. 2640) 11. Zucchero Roc 16.8. Oggi trotto a Kalmar: Breddlopp-P21 (29.100 sek, m. 2140) Volt di Ruggero; Breddlopp-P21 (29.100 sek, m. 2140) Vicking Trebì.

QATAR - Ieri a Doha una vittoria per Alberto Sanna (10 nella stagione), con Eaz Qatar in una maiden per PA, e una per Marco Casamento (2), con Forced nell’Umm Salal Oaks Trial. Luca Maniezzi secondo con Dominus nella Barzan Cup (gruppo 3, 250.000 qar, m. 1600) per QA.

BELLEI - Trenta giorni di stop per Enrico Bellei: questa la prognosi dopo l’incidente di martedì a Firenze, nella quale s’è procurato la fuoriuscita della spalla sinistra, subito riposizionata, e l’infiammazione dei legamenti.

MONTEGIORGIO - Diffuso l’elenco dei 27 comuni che saranno abbinati ai cavalli partecipanti al 32º Palio-Premio Lanfranco Mattii del 22 novembre al San Paolo: Amandola, Assisi, Belmonte Piceno, Campofilone, Castel Frentano, Civitanova Marche, Comunanza, Corridonia, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Gualdo Tadino, Loreto, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montechiarugolo, Montefalcone, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano. La formula sarà quella di sempre, con tre batterie (10.000 €, m. 1600), finale (gruppo 1, 154.000 €, m. 1600) e consolazione (14.300 €, m. 1600).

ROMA - Questa mattina la dichiarazione dei partenti per il Champions Day di domenica a Capannelle. Dalla Francia l’allenatore Francois Rohaut ha confermato la partecipazione di Cloud Surfing nel Premio Ribot con la monta di Valentin Seguy.