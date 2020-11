18/11/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 17.25 TQQ a Aversa (t, 7ª corsa, m. 1660) Jackpot: Quinté 833,62 €. Favoriti: 14-11-2-13-9. Sorprese: 7-1-12. Inizio convegno alle 14.25. Corse anche a Roma (t, 12.50), Villacidro (g, 13.20), Padova (t, 14.15). Tv: diretta UnireSat.

IERI - Con gli otto cavalli segnalati, il nostro pronostico ha indicato una delle due combinazioni vincenti (c’è stata parità per il 5º posto) del Quinté di ieri a Roma-galoppo, non azzeccato dagli scommettitori.TQQ a Roma: Tris 5-6-8, 518,30 € per 13 vincitori; Quarté 5-6-8-11, 2.787,15 € per 1 vincitore; Quinté 5-6-8-11-2 e 5-6-8-11-3, n.v.

FRANCIA/1 - Nel galoppo ieri a Saint Cloud, in sella a Home Sweet Home a quasi 16/1 nel Quinté di giornata, 72ª vittoria nel 2020 per la 21enne Marie Velon, che ha così eguagliato il record francese per una jockette, realizzato da Mickaelle Michel nel 2018. Come preannunciato, domani a Fontainebleau sette ingaggi per Cristian Demuro che torna in pista dopo le due settimane di stop per il Covid-19.

Oggi galoppo a Chantilly: handicap (16.000 €, m. 1600 aw) Artisan de Paix, Capitello; handicap (19.000 €, m. 2100 aw) Dirty Dozen; handicap (24.000 €, m. 1300 aw) Anfrati; handicap (34.000 €, m. 1600 aw) Safran. Oggi galoppo a Tolosa: maiden (14.000 €, m. 1600) Prevoyance, Lou Balicot; handicap (16.000 €, m. 1400) Playa Paradiso; condizionata (36.000 €, m. 2400) Angelo de l’Abbaye. Oggi trotto a Rouen Mauquenchy: course D (28.000 €, m. 2850, montato) Vincerò Gar.

FRANCIA/2 - A Deauville, nelle prime due giornate dell’asta Arqana di cavalli in allenamento, un paio di venduti di proprietà italiana, intera o parziale: Adorata (7.500 euro) e Mangkhut (15.000). Diversi invece gli acquisti: Orientaliste (55.000), Hip Hop Davis (30.000), Vino Supremo (23.000), Ventura Bounty (9.000) e Ile Atlantique (8.000) per Davide Satalia; Kashgar (14.000) per Andrea Marcialis; Treauville (8.500), Ricaurte (5.000) e Jaidaa (4.500) da Marco Bozzi.

SVEZIA - Oggi trotto a Solvalla: Fem/Sexåringslopp (128.200 sek, m. 2140) Zinco Jet; (91.800 sek, m. 1640) Zodiac Dany Grif.

MONTEGIORGIO - Nel pomeriggio di oggi (diretta Tv dalle 18 su UnireSat) si conosceranno tutti gli abbinamenti del 32º Palio dei Comuni-Premio Lanfranco Mattii di domenica al San Paolo. Intanto ne sono stati annunciati intanto 10 su 27: Virginia Grif (Belmonte Piceno), Deimos Racing (Fermo), Zefiro d’Ete (Francavilla d'Ete), Vanesia Ek (Gualdo Tadino), Raissa Sere (Loreto), Vesna (Montappone), Arazi Boko (Monte Urano), Chief Orlando (Montegiorgio), Stepping Spaceboy (Porto Sant'Elpidio), Verdon Wf (Rapagnano). Restano quindi da scoprire gli abbinamenti relativi a Amandola, Assisi, Campofilone, Castel Frentano, Civitanova Marche, Comunanza, Corridonia, Falerone, Massa Fermana, Mogliano, Montecatini, Montechiarugolo, Montefalcone, Montegranaro, Petritoli, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano.

Nella foto Arazi Boko