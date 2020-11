Un Palio da riequilibrare

Ufficializzati tutti gli abbinamenti per il 32º Palio dei Comuni-Premio Lanfranco Mattii in programma domenica all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, con l'estrazione dei numeri di partenza. Questa la lista completa dei partenti (tra parentesi i comuni abbinati) e l'ordine di disputa delle tre batterie, la cui composizione risente della difficoltà di trovare ben 27 cavalli di livello sufficientemente omogeneo, che si potrebbe ottenere attraverso una perizia degli stessi a compensare un sorteggio che altrimenti accentua il disequilibrio delle forze in pista:

1ª batteria - 1 Virginia Grif (Belmonte Piceno), 2 Visa As (Comunanza), 3 Zefiro Gual (Francavilla d'Ete), 4 Zuelgal (Sant'Elpidio a Mare), 5 Zoee Star (Montegranaro), 6 Deimos Racing (Fermo), 7 Zola Francis (Falerone), 8 Tea for Two Font (Civitanova Marche), 9 Ancora Bella (Amandola)

2ª batteria - 1 Abba Gual (Mogliano), 2 Vento Spritz (Montecatini), 3 Vanesia Ek (Gualdo Tadino), 4 Chief Orlando (Montegiorgio), 5 Aleandro Lor (Servigliano), 6 Verdon Wf (Rapagnano), 7 Gianluca Boko (Assisi), 8 Urali Sm (Montechiarugolo), 9 Zachar Bay (Campofilone)

3ª batteria - 1 Stepping Spaceboy (Porto Sant'Elpidio), 2 Arazi Boko (Monte Urano), 3 Raissa Sere (Loreto), 4 Zlatan (Petritoli), 5 Zante Breed (Corridonia), 6 Vesna (Montappone), 7 Ula Risaia Tgrf (Massa Fermana), 8 Tanto Bella (Castel Frentano), 9 Viller (Montefalcone).

La formula sarà quella di sempre, con tre batterie (10.000 €, m. 1600), finale (gruppo 1, 154.000 €, m. 1600) e consolazione (14.300 €, m. 1600). In finale andranno i primi quattro di ogni batteria.