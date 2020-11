19/11/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 16.30 TQQ a Pisa (g, 7ª corsa, m. 1500 p.m.) Jackpot: Quinté 1.380,96 €. Rapporto di scuderia: 5-9. Favoriti: 3-7-2-14-15. Sorprese: 6-4-8. Inizio convegno alle 13.30. Corse anche a Taranto (t, 12.20), Follonica (t, 13.05), Castelluccio dei Sauri (t, 13.15), Bologna (t, 13.25). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ ad Aversa: Tris 13-14-11, 50,83 € per 127 vincitori; Quarté 13-14-11-1, 214,16 € per 11 vincitori; Quinté 13-14-11-1-6, n.v.

FRANCIA/1 - Nel galoppo, ieri a Tolosa una vittoria per Simone Brogi (19 nel 2020), con Theclimb in una maiden. Ieri galoppo a Chantilly: handicap (16.000 €, m. 1600 aw) 7. Artisan de Paix, 8. Capitello; handicap (19.000 €, m. 2100 aw) 9. Dirty Dozen; handicap (24.000 €, m. 1300 aw) 8. Anfrati; handicap (34.000 €, m. 1600 aw) 9. Safran. Ieri galoppo a Tolosa: maiden (14.000 €, m. 1600) 12. Prevoyance, 13. Lou Balicot; handicap (16.000 €, m. 1400) 10. Playa Paradiso; condizionata (36.000 €, m. 2400) 7. Angelo de l’Abbaye. Ieri trotto a Rouen Mauquenchy: course D (28.000 €, m. 2850, montato) Vincerò Gar rp. Oggi galoppo a Fontainebleau: Prix Ceres (listed, 38.000 €, m. 1400) Marly. Oggi galoppo a Lione: handicap (16.000 €, m. 2150 aw) Piet. Oggi trotto a Vincennes: course E (26.000 €, m. 2700) Hayek d’Am.

FRANCIA/2 - Dopo il forfait di ieri, sono ancora 21 i rimasti iscritti al Prix de Bretagne (gruppo 2, 95.000 €, m. 2700) di domenica a Vincennes. Tra loro ci sono sempre Tony Gio, già annunciato al via con Eric Raffin, e Valzer di Poggio, che però al momento è 19ª per somme vinte e quindi primo degli esclusi in caso di partecipazione di tutti gli altri. Questa mattina ci sarà la dichiarazione dei partenti.

SVEZIA - Ieri trotto a Solvalla: Fem/Sexåringslopp (128.200 sek, m. 2140) 5. Zinco Jet 13.6; (91.800 sek, m. 1640) 3. Zodiac Dany Grif 13.3.

QATAR - Ieri a Doha una vittoria per Alberto Sanna (15 nella stagione, sempre leader nella classifica fantini per numero di successi), con Ennab in un handicap per PA, e una per Luca Maniezzi (4), con Wadhah in un handicap.

STATI UNITI - Ieri a Gulfstream Park un doppio da quasi 202/1 per Luca Panici (49 vittorie nel 2020), con Twinkiesandturnips in una “maiden claiming” e Well Defined (nella foto) in una “claiming”.

“SALVASPORT” - Il Tar Lazio, come comunica Agipronews, ha messo in stand by fino al 2 dicembre il pagamento della tassa "salvasport", pari allo 0,05% della raccolta, da parte dei concessionari che gestiscono le scommesse ippiche: accolta infatti l’istanza cautelare di Betflag, sospendendo la nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Per oggi, sempre sullo stesso argomento, si attende il pronunciamento sull’altro ricorso contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte di FederIppodromi e UNI in merito al quale il Mipaaf non s’è “costituito” a differenza invece del Coni, che pure era stato indicato quale “contro interessato ex lege” dai ricorrenti.