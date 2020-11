20/11/2020 Ippicanews

OGGI - Ore 16.05 TQQ a Milano (t, 7ª corsa, m. 1650) Jackpot: Quinté 2.017,22 €. Favoriti: 8-2-5-3-11. Sorprese: 9-6-10. Inizio convegno alle 13.15. Corse anche a Roma (g, 12.45), Firenze (t, 13.35), Napoli (t, 13.40). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Pisa: Tris 11-8-3, 200,87 € per 37 vincitori; Quarté 11-8-3-18, 2.586,23 € per 1 vincitore; Quinté 11-8-3-18-2, n.v.

FRANCIA/1 - Nel galoppo ieri a Fontainebleau subito protagonista Cristian Demuro: al rientro dopo due settimane di stop per il Covid-19, ha ottenuto una vittoria (114 nel 2020) con Pompogne da favorito in handicap. A Lione ancora due successi per Marie Velon, che quindi ora con 74 è primatista assoluta tra le jockette in Francia per vittorie in un anno (staccata Mickaelle Michel, 72 nel 2018). Nel trotto a Vincennes una vittoria per Gabriele Gelormini (90), con Grand Canyon da favorito in una “course E”.

Ieri galoppo a Fontainebleau: Prix Ceres (listed, 38.000 €, m. 1400) 4. Marly. Ieri galoppo a Lione: handicap (16.000 €, m. 2150 aw) 2. Piet. Ieri trotto a Vincennes: course E (26.000 €, m. 2700) 2. Hayek d’Am 16.1. Oggi galoppo a Marsiglia: handicap (15.000 €, m. 1200) Ernesto de la Cruz, Night of the Opera. Oggi galoppo a Pau: condizionata (12.000 €, m. 1600 aw) Almost Light; handicap (14.000 €, m. 1200 aw) Toy Room; reclamare (12.000 €, m. 1600 aw) Malayan Tiger; maiden (12.000 €, m. 2000 aw) Saga des Dunes, Dolcevita; handicap (15.000 €, m. 2400 aw) Depende. Oggi trotto a Vincennes: course D (32.000 €, m. 2850) Dear Lover; course E (26.000 €, m. 2850) Hayane de Busset.

FRANCIA/2 - Dichiarati i partenti per il Prix de Bretagne (gruppo 2, 95.000 €, m. 2700): dopo le rinunce di alcuni dei confermati, nel “pieno” dei 18 partenti ha trovato posto anche Valzer di Poggio, che sarà guidato personalmente dal suo allenatore Jean Michel Bazire. Altro portacolori italiano al via sarà Tony Gio, con Eric Raffin in sulky.

SVEZIA - Oggi trotto a Kalmar: Fördel Ston (84.300 sek, m. 1640) Amour A Belle; Montélopp (74.200 sek, m. 2140, montato) Au Revoire Font. Oggi a Solvalla: (91.800 sek, m. 1640) Apollo Effe.

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan un fantastico triplo per Antonio Fresu (5 vittorie nella stagione), con Antonio Vivaldi in una maiden, Casey Jones in una condizionata che era il clou del convegno (per un corto muso dopo rimonta vertiginosa) e Welsh Lord in un handicap, tutti allenati da Musabbeh Al Mheiri.

QATAR - Ieri a Doha una vittoria di spessore per Alberto Sanna (16 nella stagione), andato a segno nelle 2000 Ghinee locali con Perfect Empire, un Holy Roman Emperor allenato da Gassim Mohammad Ghazali. Nel convegno una vittoria anche per Marco Casamento (6), con Indian Horseman in handicap.

GIAPPONE - Dopo un viaggio senza problemi, Way To Paris è arrivato a destinazione in Giappone, accompagnato dalla sua jockette Zoe Pfeil. Il grigio sarà l’unico partecipante straniero alla Japan Cup (gruppo 1, 648.000.000 yen, m. 2400) di domenica 29, con la monta di Mirco Demuro.

AVERSA - Definiti gli schieramenti del GP Gaetano Stabile (gruppo 3, 50.050, m. 1660) di domani ad Aversa: maschi - Boltigeur Erre con A. Greppi, S. Di Vincenzo con Bixio, Bristol Cr con G. Di Nardo, Baccani con G. Casillo (anziché A. Di Nardo), ritirati invece Bengurion Jet e Baresi Effe; femmine - Bahia Pax con V.P. Dell’Annunziata, Belen Hall Fas con F. Tufano (anziché R. Vecchione), Brooklyn Lux con G. Casillo (anziché A. Di Nardo), Babirussa Jet con G. Di Nardo, Baltimora Spav con V. Luongo. Nell’antepost Betflag, tra i maschi favorito Belzebù Jet a 3,00 e tra le femmine Bahamia a 2,50.

MONTEGIORGIO - Nell’antepost Betflag per il 32º Palio dei Comuni-Premio Lanfranco Mattii di domenica a Montegiorgio è indicato come favorito Arazi Boko a 3,00, seguono Deimos Racing a 4,00 e Vanesia Ek a 7,00.

INCOLINX - Dopo il giro di fantini (Branca passato con Grizzetti e Incolinx, Di Tocco con Effevi, Fiocchi con Dormello, Colombi con Blueberry), ecco una grossa novità anche sul fronte allenatori: la Incolinx chiude con Nicolò Simondi per passare in massima parte al team Botti (da tempo allenatore “titolare” è Alduino, anche se la quasi totalità dei cavalli è affidata a Cenaia al figlio Stefano, che ufficialmente non ne ha più a suo nome ormai dalla fine di ottobre 2018) e solo qualche yearling affidato invece a Bruno Grizzetti. Quest’anno i “rosaverde” di Diego Romeo a livello di pattern si sono messi in evidenza esclusivamente con Brasilian Man (1º nell’Ambrosiano, 2º nel Roma e 4º nel Milano). Nella foto Simondi con Brasilian Man e Gerald Mosse

IPPODROMI - Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare di Federippodromi e UNI, che avevano presentato ricorso contro l’annullamento della determinazione direttoriale ADM per la quale lo 0,5% di “concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento” devono essere destinati al fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, rinviando l’approfondimento alla fase di merito in data da destinarsi. Al ricorso, costituendosi in giudizio, si era opposto il Coni ma non il Mipaaf.