Speedy, Face da vincente

IERI - TQQ a Follonica: Tris 18-11-12, 106,93 € per 276 vincitori; Quarté 18-11-12-14, 416,88 € per 22 vincitori; Quinté 18-11-12-14-17, n.v.

FRANCIA/1 - Nel trotto ieri a Cagnes sur Mer (nella foto) colpo grosso di Speedy Face a 42/1: nel periodo affidato in training a Claus Hollmann, con Wim Paal lo svedese ha sbancato il Quinté di giornata, una course A sulla lunga distanza, anticipando il compagno di start e favorito della corsa Eagle Eyes, fratellastro di Bold Eagle (solo decimo Giampaolo Minnucci in sulky a Velvet Gio). Speedy Face appartiene a Maria Del Vecchio, Vincenzo Simonelli e Stefano Giannone: per lui ci sarebbe un’idea Vitesse, dove però difficilmente dovrebbe trovar posto in prima fila, e quindi è più probabile che Paal & Hollmann ci provino con Dreammoko. Nel galoppo, ieri a Chantilly, un doppio da neppure 4/1 con due favoriti per Alessandro Botti (8 vittorie nel 2022): dopo quattro piazzamenti consecutivi, in maiden è arrivato il primo successo del 3 anni Il Sogno, un Dream Ahead appartenente per il 50% a “Botti France”; in handicap invece è andato a segno l’altro 3 anni Super Khali, uno Shalaa al 75% di “Botti France”, autentico mostro di regolarità con 2 vittorie e 7 piazzamenti in 10 corse dopo il 5º posto al debutto. Super Khali ha regolato di precisione per un’incollatura Momento Giusto, che per il 50% appartiene a Massimiliano Allegri. Nel convegno una vittoria per Rosario Mangione (2), con Cera in handicap a quasi 15/1.

Ieri trotto a Cagnes sur Mer: course A (€, m. 2925-2950) 1. Speedy Face 12.6. Ieri galoppo a Chantilly: maiden (27.000 €, m. 1300 aw) 1. Il Sogno; handicap (30.000 €, m. 1300 aw) 1. Super Khali, 2. Momento Giusto, 10. Shallow, 11. Noire, 14. Cervaro; handicap (20.000 €, m. 1400 aw) 7. Whelans Way. Oggi galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (17.000 €, m. 1300) Camerlengo; maiden (23.000 €, m. 2000 aw) Circo Massimo; handicap (50.000 €, m. 1500) Pisorno.

FRANCIA/2 - Nel galoppo un intenso week-end... lungo per i “giglisardi” allenati da Simone Brogi: oggi Camerlengo a reclamare e domani Nepente in condizionata a Cagnes sur Mer, lunedì Domina in maiden a Pornichet La Baule, questa con Fabio Branca in sella. Domani trasferta a Cagnes sur Mer per l'amazzone Camilla Orlandi, che monterà Malpaga per Andrea Picchi in una reclamare. Nel trotto Volnik du Kras è stato affidato in allenamento da Laurent Claude Abrivard: domani l’8 anni di Gaetano Vessichelli debutterà al “monté” con Alexandre Abrivard in una course D sui 2700 metri.

SVEZIA - Ieri a Romme dodicesima vittoria in Svezia per Zinco Jet: il portacolori dei Toniatti ha risolto la corsa con una vertiginosa retta d'arrivo che l'ha portato a sopravanzare di precisione Tzatzik.

Ieri trotto a Romme: (92.300 sek, m. 2140) 1. Zinco Jet 14.4.

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan un poker per Godolphin, con tre dei quattro successi firmati dall’allenatore Charlie Appleby e dal fantino William Buick, in particolare con Lazuli nel Blue Point Sprint (gruppo 2, 180.000 $, m. 1000) e Manobo nell’Nad Al Sheba Trophy (gruppo 3, 200.000 $, m. 2810). Nelle UAE Oaks (gruppo 3, 150.000 $, m. 1900 dirt) il poker è stato calato invece dall’imbattuta Shahama, al quarto successo in carriera. Nell’handicap di chiusura, il Mina Rashid (80.000 $, m. 1600), Pensiero d’Amore è finito appena 14º su 16: sempre all’esterno a ridosso della testa del gruppo, è rimasto in quota fino all’ingresso in retta d’arrivo per chiudere infine nelle retrovie..

TROTTO - Il team Gocciadoro ha annunciato il rientro di Vernissage Grif e Zaccaria Bar nel GP Encat (gruppo 3, 40.040 €, m. 2250) di domenica 27 a Milano, la cui edizione 2021 è stata vinta proprio dal “Biondo”: 13 i cavalli classificati (con il solo Agrado eventuale escluso dai 12 partenti) lunedì dichiarazione dei partenti e sorteggio dei numeri. Dopo il nulla di fatto nell’Amerique, la Scuderia Santese ripresenterà Cokstile nel Vitesse del 13 marzo a Cagnes sur Mer.

MILANO - Il calendario delle date musicali fissate per il 2022 all’ippodromo San Siro era già decisamente nutrito (25 maggio Vasco Rossi, 7 giugno Korn, 15 giugno Green Day, 21 giugno Killers, 24 giugno Brunori Sas, 29 giugno Alice Cooper, 3 luglio S90s Festival, 7 luglio Chemical Brothers, 17 luglio Gazzelle, 20 luglio Stromae, 3 settembre Louis Tomlinson, 7 settembre Tame Impala). A queste, ora se ne sono aggiunte altre due (16 e 17 settembre Blanco), la prima delle quali però, come da calendario ippico, coinciderebbe con una giornata di galoppo. Resta da vedere se i concerti, compatibilmente con i lavori che porteranno alla creazione di una pista di trotto e una all weather all'interno di quella del galoppo, si terranno davvero a San Siro o piuttosto verranno spostati con molta probabilità alla Maura, dove il trotto mancherà dall’11 maggio al 17 giugno (su espressa richiesta di Snaitech approvata dal Mipaaf) e poi con la pausa estiva dal 7 luglio all’1 settembre.

STATI UNITI - Ieri a Gulfstream Park una vittoria per Luca Panici (6 nel 2022), nell’unico ingaggio di giornata, con Elusive Uncaptured in una maiden claiming.