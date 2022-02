Occasione per Chuky Roc

OGGI - In attesa del rientro di Vernissage Grif, annunciato per domenica prossima a Milano nell’Encat, il circuito dei GP italiani di trotto fa tappa oggi al Visarno con il Firenze per i 4 anni: pronostico per Chuky Roc (nella foto) e il lanciatissimo Caronte Trebì. Ore 16.30 GP Firenze a Firenze (t, 5ª corsa, gruppo 2, 66.000 €, m. 2020): 1 Cardoso Dr (M. Stefani), 2 Chuky Roc (F. Rocca), 3 Caramel Club (F. Esposito), 4 Cathrinelle (Fr. Facci), 5 Cherie Vit (E. Baldi), 6 Conan Op (E. Bellei), 7 Caronte Trebì (A. Buzzitta), 8 Corsaronero Font (R. Vecchione), 9 Callisto (V. Gallo), 10 Colosseuss (A. Gocciadoro), 11 Conte Prad (A. Di Nardo), 12 Corazon Bar (P. Gubellini). Rapporto di scuderia: 2-4. Favoriti: Chuky Roc, Caronte Trebì, Colosseuss. Inizio convegno alle 14.40. Ore 16.45 TQQ a Pisa (g, 6ª corsa, m. 1750 p.g.) Jackpot: Quinté 4.440,86 €. Rapporto di scuderia: 10-13. Favoriti: 2-3-7-8-12. Sorprese: 9-4-1. Inizio convegno alle 14. Corse anche a Milano (t, 14.05), Napoli (t, 14.25). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Siracusa: Tris 2-7-6, 825,32 € per 36 vincitori; Quarté 2-7-6-1, 2.117,19 € per 4 vincitori; Quinté 2-7-6-1-10, n.v.

FRANCIA - Nel trotto oggi a Vincennes ben sei portacolori italiani nell’Orthez, gruppo 3 per i 4 anni sulla lunga distanza: con Jean Michel Bazire in sulky, il più atteso sarà Cresus di Poggio, imbattuto (2 su 2) sulla carbonella parigina. Nel galoppo oggi a Cagnes sur Mer doppia trasferta italiana: oltre a Malpaga con Camilla Orlandi per Andrea Picchi in una reclamare per GR e amazzoni, in una maiden ci sarà la prima uscita di Tartuffe per il training di Francesco Santella, un 3 anni da Rajsaman due volte secondo nel 2021 agli ordini di Jerome Reynier. Ieri, sempre a Cagnes, una vittoria per Cristian Demuro (17 nel 2022), con Intuitu in maiden, e un secondo posto in listed, con Shafaaf nel Prix Saonois (52.000 €, m. 1600 aw). In apertura è stato reclamato il "gigliosardo" Camerlengo, quinto con discreta prestazione in questo esordio francese e acquistato da altro proprietario italiano (Niccolò Rugani).

Ieri galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (17.000 €, m. 1300) 5. Camerlengo (reclamato per 15.230 €); maiden (23.000 €, m. 2000 aw) 2. Circo Massimo; handicap (50.000 €, m. 1500) 14. Pisorno. Oggi galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (15.000 €, GR e amazzoni, m. 2400 aw) Malpaga; condizionata (30.000 €, m. 1300 aw) Nepente; maiden (23.000 €, m. 1600 aw) Tartuffe; maiden (23.000 €, m. 1600 aw) Diosa Amada. Oggi trotto a Vincennes: course D (39.000 €, m. 2100) Hegemonico; Prix d’Orthez (gruppo 3, 90.000 €, m. 2850) Coco Chanel Effe, Caio Titus Bond, Cresus di Poggio, Cocis Mp, Collier, Instinct d’Am; course D (44.000 €, m. 2850) Adeline, Ariel Grif, A Wonder Bi, A Sexygirl Par, Allegra Wf; course D (57.000 €, m. 2700) Volnik du Kras.

INGHILTERRA - Ieri a Lingfield una vittoria per Marco Ghiani (19 nel 2022), con Marie Paradis in handicap.

SVIZZERA - Oggi a Sankt Moritz ultimo dei tre appuntamenti sulla neve per il 2022. Nel galoppo da seguire il tentativo di Lyrical nel GP (100.000 chf, m. 2000), contro il favorito Mordred, De La Fayette, Nimrod e Nubius, e i due ingaggi di Federico Bossa, nel trotto quelli di Andrea Guzzinati e Loris Ferro. Il convegno avrà inizio alle ore 11.15 e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube o sul sito del meeting White Turf.

SPAGNA - Oggi galoppo a Siviglia: handicap (6.800 €, m. 1500 sabbia) Elamirr, Costa Esmeralda; handicap (6.800 €, GR e amazzoni, m. 2000 sabbia) Americanism; handicap (6.800 €, m. 1900 sabbia) Cover Drive; handicap (5.950 €, m. 1900 sabbia) Drover.

EMIRATI ARABI - Dopo il 14º posto di venerdì al debutto nel Carnival («La corsa era impegnativa, per rating e avversari, e lo è stata anche all’atto pratico: è stato montato troppo presto scoperto e questo non lo ha agevolato», il commento del suo allenatore Marco Botti), Pensiero d’Amore dovrebbe correre di nuovo venerdì a Meydan per poi fare ritorno in Inghilterra. Intanto ieri a Al Ain una vittoria per Antonio Fresu (45 nella stagione), con Jood in handicap.

QATAR - Ieri a Doha quarto posto per Alberto Sanna con Noor Al Hawa nell’HH The Amir Trophy (gruppo 1 QA, 1.000.000 $, m. 2400) vinto dal britannico Outbox.

STATI UNITI - Ieri a Santa Anita un bel terzo posto al debutto statunitense per l'allievo Stefano Cherchi in sella a King Rob, allenato da George Papaprodromou, in una maiden claiming.

ZACON GIO - Ieri nessuna decisione sul futuro prossimo di Zacon Gio: il proprietario Giuseppe Franco solo domani parlerà con Holger Ehlert all’Anzola e si deciderà se tenerlo in allenamento per puntare al Vitesse o se invece destinarlo alla raccolta del seme (nel frattempo si è sottoposto ai test per la ripresa dell’attività stalloniera) e prepararlo successivamente per l’Elitloppet o altri obiettivi primaverili.

ALRAJAH ONE - Il viaggio aereo di Alrajah One dal Belgio agli Stati Uniti è andato nel migliore dei modi: ora il derbywinner 2019 completerà cinque settimane di quarantena in un allevamento, dopo le quali verrà trasferito nella scuderia di Ake Svanstedt nel New Jersey. Nelle classifiche Usa del 2021 lo svedese ha chiuso al primo posto tra i guidatori e al secondo tra gli allenatori per media delle somme vinte dai propri cavalli, e ancora settimo tra i guidatori e sesto tra gli allenatori per numero di corse vinte con dotazione superiore ai 100.000 $.

ZARENNE FAS - Dopo un meeting d’hiver decisamente intenso al “monté” (4 corse in 54 giorni, tra le quali il Cornulier), Zarenne Fas è adesso in Italia per la monta, presso l’Allevamento Folli a Mordano. Completata la raccolta del seme, l’indigeno di Francesco Gragnaniello tornerà in Svezia nella scuderia di Jerry Riordan in vista della stagione primaverile.