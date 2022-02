Chuky Roc se li perde

Ritrovatosi alla corda dietro la macchina per il ritiro di Cardoso Cr, allo stacco Filippo Rocca non si è opposto a Caramel Club, Cathrinelle e Conan Op, che si sono contesi il comando dopo l’errore di Caronte Trebì (questo imitato da Colosseuss in seconda fila), per saltarli percorso facendo in poche battute. Al passaggio davanti alle tribune ha lasciato che Corazon Bar sorvolasse il gruppo per affiancare la battistrada Caramel Club e sopravanzarla dopo la penultima curva, ma sulla retta di fronte ha sparato in terza ruota un parziale imparabile con il quale ha chiuso la corsa già sulla curva conclusiva. In retta d'arrivo il morello da Nad al Sheba ha proseguito per i fatti suoi, chiudendo nettissimo vincitore in 1.12.1 (record della corsa e "personale” eguagliato sulla media distanza). A largo margine Callisto è rinvenuto altrettanto nettamente per il posto d’onore. Corazon Bar è invece sbottato di galoppo in zona traguardo buttando via il terzo, che è andato così a Conan Op.

«Allo stacco ho lasciato perdere - il commento di Rocca, allenatore, driver e proprietario di Chuky Roc - considerato anche che i cavalli alll’esterno sono partiti molto forte, e mi sono solo preoccupato di garantirmi una buona posizione. Caramel Club ha strappato al via, Corazon Bar davanti alle tribune, e allora di fronte quando mi sono presentato non ho incontrato alcuna difficoltà: non credo di aver mai guidato un cavallo dal parziale così violento, capace di scendere sotto i 27 per 400 metri secchi: una roba difficile da vedere. E se corre trainato, come oggi, senza aver speso da principio, fa anche 55 per gli 800. Il futuro? Non è facile far meglio dello scorso anno. di sicuro lui ha i parametri per partire in prima fila e nei gran premi italiani ci sono tanti soldi. Nel caso potremmo tornare in Francia per corse veloci (sul miglio o sulla media distanza, con l’autostart, come altre già disputate dal morello - ndr».

GP Firenze (gruppo 2, 66.000 €, m. 2020): 1. Chuky Roc (F. Rocca) 12.1, 2. Callisto 12.8, 3. Conan Op 13.4, 4. Cherie Vit 13.7. Non ha corso Cardoso Dr. Tot. 2,74 1,34 3,49 1,91 (80,09) Trio 163,93.