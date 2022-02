Vitesse e Vecchione per Zacon

Dopo la bella vittoria di Dubai Tor di domenica sul miglio a Firenze (la seconda in carriera per il figlio di Adrian Chip, con il “personale” di 1.13.5), Peppe Franco si è spostato all’Anzola, il quartier generale di Holger Ehlert, per definire il futuro prossimo di Zacon Gio, da poco tornato a... casa dopo i quasi quattro mesi trascorsi in Francia da Jean Michel Bazire.

I programmi originari prevedevano che per il figlio di Ruty Grif ci fosse una pausa stalloniera per la raccolta del seme e poi la ripresa del training, per poi riportarlo in pista in primavera. Dopo le quattro B complessivamente deludenti (c’è stato solo il quarto posto nel Bourbonnais) e la rottura nell’Amerique, lo splendido terzo posto nel France vinto da Vivid Wise As ha invece riproposto uno Zacon Gio in autentico spolvero e così proprietario e allenatore hanno deciso di rimandare la pausa stalloniera (presso gli Allevamenti Toniatti) e puntare al Grand Criterium de Vitesse Cote d’Azur (gruppo 1, 200.000 €, m. 1609) del 13 marzo a Cagnes sur Mer, nel quale ritroverà sicuramente Vivid Wise As e Cokstile. E Franco ha annunciato che in quella circostanza Zacon Gio tornerà a far coppia con Roberto Vecchione, il driver con il quale ha vinto International Trot 2019 e Lotteria 2020.

Dopo il Vitesse, durante la pausa stalloniera Franco e Ehlert definiranno i programmi primaverili del cavallo, con destinazione Svezia e obiettivo Elitloppet. A proposito del tedesco, va detto che domenica a Milano ha raggiunto il traguardo delle 6.000 vittorie in carriera con Corleone Fi.

Nella foto Zacon Gio ad Agnano con Roberto Vecchione