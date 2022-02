Con Domina, è Giglio Branca

IERI - TQQ a Vincennes: Tris 5-7-10, 23,56 € per 1.079 vincitori, quota con rit. (n. 12) 6,86 €; Quarté 5-7-10-11, 92,78 € per 246 vincitori, q.r. 11,42 €; Quinté 5-7-10-11-13, 412,20 € per 30 vincitori.

FRANCIA/1 - Nel galoppo ieri a Pornichet La Baule un doppio da 37/1 per Simone Brogi (8 vittorie nel 2022), con Domina in una maiden (nella foto) e Caviar d’Orient a reclamare. Quello di Domina è stato il primo successo oltr’Alpi per la Scuderia del Giglio Sardo e il primo di Fabio Branca al quinto ingaggio da... francese: il 37enne fantino sardo ha sfruttato al meglio il numero di gabbia allo steccato sulla “fibré” per andare in testa e gestire il ritmo a suo piacimento, allungando all’ingresso in retta d’arrivo e tenendo a distanza gli inseguitori. Domina è una Pride of Dubai piazzatasi quarta al debutto in Francia a fine gennaio: in Italia era arrivata terza al debutto, senza piazzarsi nell’ingaggio successivo. Per Branca, che sta collaborando con Gianluca Bietolini e ha come agente Thomas Huet si tratta invece della seconda vittoria in Francia, dopo quella con Sweeticon nel dicembre 2017.

Ieri galoppo a Pornichet La Baule: maiden (19.000 €, m. 1700 aw) 1. Domina; reclamare (12.000 €, m. 1700 aw) 3. Easy Skanking; condizionata (15.000 €, m. 2400 aw) 9. Girly Pearl. Ieri trotto a Vincennes: course D (44.000 €, m. 2850) Zadig del Ronco rp. Oggi trotto a Vincennes: course D (33.000 €, m. 2700) Hilda du Gers, Hadriana du Mont; course B (51.000 €, m. 2100) Barnaba Baba, Boston Luis, Boston Wise L, Brand Roc. Oggi ostacoli a Fontainebleau: condizionata (21.000 €, m. 3800 siepi) Greatsong, Edgar Best; condizionata (21.000 €, m. 3800 siepi) Prince Closely, Caribean Green.

FRANCIA/2 - Sono 22 gli iscritti al Prix de Paris (gruppo 1, 400.000 €, m. 4150) di domenica a Vincennes: per l’Italia c’è solo Ampia Mede Sm, che tra gli avversari troverà sicuramente i primi tre dell’Amerique, Davidson du Pont, Galius e Flamme du Goutier, e i primi due del Paris 2021, Etonnant e Diable de Vauvert. Domani i forfait, giovedì i partenti.

EMIRATI ARABI - Ieri a Al Ain una vittoria per Antonio Fresu (46 nella stagione), con Af Mualami in una maiden per PA.

MILANO - Con la rinuncia di Azteco dei Greppi, Agrado ha trovato posto tra i partenti per il GP Encat (gruppo 3, 40.040 €, m. 2250) di domenica alla Maura: 1 Agrado (F. Di Stefano), 2 Great King Wine (V. Gallo), 3 Vincerò Gar (P. Gubellini), 4 Vanesia Ek (V.P. Dell’Annunziata), 5 Zaccaria Bar (F. Esposito), 6 Atik Dl (A. Di Nardo), 7 Banderas Bi (A. Buzzitta), 8 Birba Caf (E. Bellei), 9 Showmar (A. Guzzinati), 10 Brillant Ferm (A. Farolfi), 11 Vernissage Grif (A. Gocciadoro), 12 Deimos Racing (M. Stefani).

PISA - Questa mattina l’Alfea presenterà “La primavera dell’ippica pisana - Verso il 132º Premio Pisa”, illustrando le iniziative in città e all’ippodromo, il programma dei grandi premi e gli eventi. Tra le iniziative per i 70 anni dalla nascita dell’imbattuto campione allevato da Federico Tesio, sabato pomeriggio a Palazzo Gambacorti è previsto l’incontro dal tema “La leggenda di Ribot per il futuro dell’ippica”. Domenica a San Rossore sarà “Ribot Day”, con la disputa della 14ª Ribot Cup, tradizionale sfida riservata agli allievi fantini: a questa edizione parteciperanno tre jockette, ovvero l’irlandese Siobhan Rutledge, l’inglese Laura Pearson e Sara Del Fabbro, e ancora il tedesco Thore Hammer Hansen, il francese Simon Planque e i nostri Riccardo Iacopini e Stefano Saiu.