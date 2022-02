Una stangata su Murphy

IERI - TQQ a Napoli: Tris 2-3-7, 49,28 € per 574 vincitori; Quarté 2-3-7-5, 128,63 € per 70 vincitori; Quinté 2-3-7-5-10, 534,61 € per 3 vincitori.

FRANCIA - Nel galoppo a Cagnes sur Mer ancora una trasferta per “Ciccio” Santella, che schiererà Into The Wild con Cristian Demuro in sella: l’8 anni da Mastercraftsman ha già corso proprio a Cagnes, piazzandosi terzo in una corsa... fotocopia (una reclamare sui 1300 sulla “fibré”: allora era allenato da Antonio Peraino), e oggi tra gli avversari troverà l’altro portacolori italiano Hook.

Ieri trotto a Vincennes: course D (33.000 €, m. 2700) 4. Hilda du Gers 15.5, Hadriana du Mont rp; course B (51.000 €, m. 2100) 6. Brand Roc 11.7, 10. Barnaba Baba 12.1, 11. Boston Wise L 13.2, Boston Luis rp. Ieri ostacoli a Fontainebleau: condizionata (21.000 €, m. 3800 siepi) 4. Edgar Best, cad. Greatsong; condizionata (21.000 €, m. 3800 siepi) ferm. Prince Closely, ferm. Caribean Green. Oggi galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (16.000 €, m. 1300 aw) Hook, Into The Wild. Oggi trotto a Vire: course E (19.000 €, m. 2150) Il Presidente.

SVEZIA - Oggi trotto a Jagersro: Fordel Ston (140.500 sek, m. 1640) Zen Bi; (140.500 sek, m. 2140) Baronerosso Play. Oggi trotto a Solvalla: (140.500 sek, m. 2140) Ateeco degli Dei.

INGHILTERRA/1 - Oggi galoppo a Kempton: handicap (10.830 lst, m. 1600 aw) Tricolore.

INGHILTERRA/2 - Stangata della BHA su Oisin Murphy: il 26enne top jockey è stato sospeso per 14 mesi (2 dei quali già scontati: resterà fermo fino a tutto il 16 febbraio 2023) per essere stato ritenuto colpevole di cinque capi d’imputazione riguardanti due infrazioni alle normative anti-Covid (settembre 2020: viaggio in Grecia quando la nazione era “rossa” e mancata quarantena al ritorno in Inghilterra), due positività a alcool test (maggio e ottobre 2021), condotta pregiudizievole della propria integrità e della reputazione delle corse ippiche. Murphy attualmente si sta sottoponendo a una terapia riabilitativa dall’alcool.

Nella foto la vittoria di Oisin Murphy con Marche Lorraine nel Breeders' Cup Distaff 2021

INGHILTERRA/3 - Febbraio sta finendo ma in Inghilterra è ancora tempo di votazioni per i migliori del 2021: venerdì, in diretta su Sky Racing, si assegneranno i “Lesters”, i premi della Professional Jockeys Association, in base alle prefernze degli stessi fantini. Ci sono ben due italiani tra i quattro candidati al titolo di “allievo dell’anno”, e cioè Marco Ghiani e Stefano Cherchi, che se la giocano con il tedesco Thore Hammer Hansen e il britannico Billy Garritty: un ulteriore riconoscimento per la splendida annata dei due giovani jockey tricolori. Attualmente Ghiani è impegnato nella stagione invernale in all weather in Inghilterra, invece Cherchi sta completando uno stage in California.

STATI UNITI - È finalmente arrivata la decisione della Kentucky Horseracing Commission sulla positività di Medina Spirit (betametasone) in occasione della vittoria nel Kentucky Derby 2021: esclusione del cavallo dall’ordine di arrivo (nel frattempo deceduto in allenamento, nel dicembre scorso), sospensione per 90 giorni e multa di 7.500 $ all’allenatore Bob Baffert, che ieri ha prontamente sporto appello contro la sentenza. Se verrà respinto, la vittoria passerà a titolo definitivo al secondo arrivato Mandaloun.

TROTTO - Ancora trottatori indigeni che se ne vanno all’estero: Boltigeur Erre, vincitore e piazzato classico, è stato acquistato dalla Crowd One Stable che l'ha affidato a Bjorn Goop in Svezia, il team Simioli ha invece trasferito Brillantissime in allenamento da Fabrice Souloy in Francia.