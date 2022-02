Riyadh, i campi sono fatti

IERI - TQQ a Varese: Tris 5-4-7, 135,49 € per vincitori, quota con rit. (n. 9) 40,10 €; Quarté 5-4-7-10, 666,22 € per 14 vincitori; Quinté 5-4-7-10-2, 1.109,07 € per 2 vincitori.

FRANCIA/1 - Nel galoppo ieri a Cagnes sur Mer accoppiata di fantini italiani nel Quinté di giornata: primo Cristian Demuro (20 vittorie nel 2022), con Dantes, e secondo Antonio Orani, con Marrakech Moon. Deludente “ennepì” a reclamare per Into The Wild, presto senza argomenti in retta d’arrivo. Nel trotto a Vire secondo successo in carriera per Il Presidente, un 4 anni da Quaker Jet allenato da Sebastien Guarato per la Winner Stable, a segno in una course E sulla media distanza con il “personale” di 1.14.5.

Ieri galoppo a Cagnes sur Mer: reclamare (16.000 €, m. 1300 aw) 4. Hook, 9. Into The Wild. Ieri trotto a Vire: course E (19.000 €, m. 2150) 1. Il Presidente 14.5. Oggi trotto a Vincennes: course D (57.000 €, m. 2850-2875) Armour As. Oggi galoppo a Chantilly: handicap (20.000 €, m. 1900 aw) Lou Warrior.

FRANCIA/2 - Dopo il forfait di ieri mattina sono 17 i rimasti iscritti nel Prix de Paris (gruppo 1, 400.000 €, m. 4150): nessuna sorpresa, in lista ci sono Davidson du Pont e gli altri big francesi già annunciati al via, gli unici stranieri a sfidarli saranno Ampia Mede Sm e lo svedese Calle Crown. Oggi dichiarazione dei partenti.

SVEZIA - Ieri a Solvalla seconda vittoria nelle ultime tre uscite per Ateeco degli Dei, alla quota di oltre 15/1 al tot: il 6 anni della Scuderia E Altri Cinque si è prodotto in un ammirevole mezzo giro finale, con quarta ruota sull’ultima curva, chiudendo in 1.15.5 sulla media distanza.

Ieri trotto a Jagersro: Fordel Ston (140.500 sek, m. 1640) non ha corso Zen Bi; (140.500 sek, m. 2140) 7. Baronerosso Play 14.1. Ieri trotto a Solvalla: (140.500 sek, m. 2140) 1. Ateeco degli Dei 15.5. Oggi trotto a Aby: Februarimontén-Stayerlopp (85.800 sek, m. 2640-2660-2680-2700, montato) Botticelli Grif, Black In Black.

INGHILTERRA - Ieri a Kempton una vittoria per Marco Botti (7 nel 2022), con Golden Warrior in handicap.

Ieri galoppo a Kempton: handicap (10.830 lst, m. 1600 aw) 7. Tricolore.

EMIRATI ARABI/1 - Come preannunciato, Marco Botti domani ripresenterà Pensiero d’Amore a Meydan in un ingaggio tuttavia decisamente impegnativo: non più in handicap, come in occasione del debutto della scorsa settimana nel Carnival (14º su 16 sui 1600 metri, in una corsa con rating massimo 105), ma nelle Dubai Millennium Stakes (gruppo 3, 150.000 $, m. 2000), questo perché nella giornata l’handicap sui 1600 sul dirt aveva un rating massimo di 100 (e il portacolori di Renato Bruni ha 103). Dodici i partenti, tra i quali spiccano ben quattro portacolori di Godolphin. Tuttavia curiosamente il rating più alto (113) è quello di Burgas, un 4 anni turco da King David, che in patria ha ottenuto 8 vittorie (4 delle quali in listed) in 12 corse e che nella circostanza sarà al rientro dopo quasi 4 mesi.

EMIRATI ARABI/2 - La ERA ha pubblicato il catalogo del primo breeze-up che si terrà il 23 marzo a Meydan, nell’imminenza del Dubai World Cup Day, in collaborazione con Goffs. Sono 72 i 2 anni iscritti, provenienti da Inghilterra e Irlanda, con paternità importanti: per tutte quelle di American Pharoah, Arrogate, Curlin, Dark Angel, Dubawi, Frankel, Into Mischief, Invincible Spirit, Justify, Kodiac, Kingman, Lope De Vega, Night Of Thunder, Pioneer of The Nile, Siyouni, Uncle Mo e Wootton Bassett.

ARABIA SAUDITA - Dichiarati i partenti per la due giorni che a Riyadh (nella foto) manderà in scena prima la sfida tra fantini e poi la Saudi Cup da 20 milioni di dollari. Tra i protagonisti, come già preannunciato, ci sarà anche Cristian Demuro che domani monterà Jarif nella Al Mneefah Cup per i PA (nella quale sarà al via anche l’italiano di nascita Antares del Ma) e sabato avrà quattro ingaggi con Lauda Sion nella 1351 Sprint Cup, Glycon nella Red Sea Cup, Mayhamah nella Jockey Club Cup e Sekifu nella Saudi Derby Cup. Questo lo schieramento Saudi Cup (gruppo 1, 20.000.000 $, m. 1800 dirt): Aero Trem (Uru), Art Collector (Usa), Country Grammer (Usa), Emblem Road (Ksa), Magny Cours (Fra), Making Miracles (Ksa), Mandaloun (Usa), Marche Lorraine (Gia), Midnight Bourbon (Usa), Mishriff (Ing), Real World (Uae), Sealiway (Fra), Secret Ambtion (Uae), T O Keynes (Gia). Da segnalare l’inserimento di Magny Cours dopo la rinuncia di Happy Saver. L’antepost vede sempre favorito Mishriff, vincitore nel 2021, a 5/2 contro il 4/1 di Mandaloun, neo vincitore a tavolino del Kentucky Derby 2021, e il 6/1 di T O Keynes. Real World, che sarà montato da Lanfranco Dettori reduce da una vacanza a Mosca, è invece a 12/1.

STATI UNITI - Ultimi giorni in California per l’allievo Stefano Cherchi, che sta completando uno stage nella scuderia del trainer Phil D’Amato con la... regìa di Umberto Rispoli. Dopo un terzo posto al debutto americano con King Rob per George Papaprodromou, Cherchi domenica tornerà in corsa a Santa Anita in sella a Cool Acclaim proprio per D’Amato. E giovedì rientrerà in Inghilterra, per riprendere la collaborazione con l’allenatrice Amy Murphy a Newmarket e magari migliorare il “personale” delle 35 vittorie ottenute nel 2021.