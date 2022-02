Branca, una finezza da 65/1

IERI - TQQ a Taranto: Tris 10-8-4, 154,43 € per 151 vincitori, quota con rit. (n. 2, 5, 12) 20,25 €; Quarté 10-8-4-6, 347,97 € per 22 vincitori, q.r. 83,19 €; Quinté 10-8-4-6-7, 1.942,69 € per 1 vincitore, q.r. 47,64 €.

FRANCIA/1 - Nel galoppo colpo grosso tutto italiano ieri a Chantilly: nell’handicap che chiudeva il programma, vittoria a 65/1 per Lou Warrior, un 4 anni da Manduro allenato da Gianluca Bietolini (2 nel 2022) per Niccolò Rugani e montato da Fabio Branca (2), che ha seguito le mosse della testa del gruppo e in retta d’arrivo ai 200 finali ha sfruttato al meglio un millimetrico varco tra Dreams e Roncherolles per involarsi verso il traguardo (nella foto). Nel trotto a Vincennes ritorno al successo per Armour As: il 6 anni da Varenne, appartenente a Elena Villani, con Jean Michel Bazire ha sfruttato al meglio la collocazione allo start in una course D su due nastri per imporsi da controfavorito con il nuovo “personale” di 1.13.5 sulla lunga distanza dopo essere sfilato al comando sulla discesa, aver gestito il ritmo sulla salita e tenuto a bada gli avversari in zona traguardo.

Ieri galoppo a Chantilly: handicap (20.000 €, m. 1900 aw) 1. Lou Warrior. Ieri trotto a Vincennes: course D (57.000 €, m. 2850-2875) 1. Armour As 13.5. Oggi trotto a Vincennes: course A (61.000 €, m. 2100) Isabella Ferm. Oggi galoppo a Chantilly: condizionata (28.000 €, m. 1600 aw) Titanium, Elisabeth Trois; handicap (15.000 €, m. 1800 aw) Dirty Dozen; handicap (30.000 €, m. 1900 aw) Cartesio, Dux, Piu Birch.

FRANCIA/2 - Con le rinunce di Fine Colline, Bilooka du Boscail e Bahia Quesnot, alla fine sono 14 i partenti del Prix de Paris (gruppo 1, 400.000 €, m. 4150) di domenica a Vincennes: 1 Ampia Mede Sm (F. Nivard), 2 Decoloration, 3 Calle Crown, 4 Fric du Chene, 5 Falcao de Laurma, 6 Fakir du Lorault, 7 Galius, 8 Freeman de Houelle, 9 Diable de Vauvert, 10 Gu d’Heripre, 11 Chica de Joudes, 12 Etonnant, 13 Flamme du Goutier, 14 Davidson du Pont. La corsa è in programma come 4ª alle ore 15.15

SVEZIA - Ieri trotto a Aby: Februarimontén-Stayerlopp (85.800 sek, m. 2640-2660-2680-2700, montato) 2. Black In Black 15.8, Botticelli Grif rp.

INGHILTERRA/1 - Ieri a Southwell una vittoria per Marco Ghiani (20 nel 2022), da favorito con Aldhaja in una novice.

INGHILTERRA/2 - Qatar Racing ha scelto il 24enne Cieren Fallon come sostituto di Oisin Murphy per il periodo di squalifica decretato dalla BHA fino a tutto il 16 febbraio 2023. La “mossa” è stata evidentemente dettata nei tempi dalla rinuncia al ricorso da parte del top jockey e Fallon ha subito onorato l’ingaggio vincendo con Criollo ieri a Southwell.

EMIRATI ARABI - Oggi a Meydan soltanto una pattern in programma nel convegno del Carnival: le Dubai Millennium Stakes (gruppo 3, 150.000 $, m. 2000). In assenza di opzioni in handicap, Marco Botti schiera in questa corsa Pensiero d’Amore, il 6 anni ora appartenente a Renato Bruni, affidandolo stavolta a Pat Cosgrave. Avversari molto ostici per l’ex Effevi, offerto infatti come estremo outsider a 100/1 in un antepost che vede favoriti due dei quattro Godolphin partenti, e cioé Star Safari a 5/4 e Royal Fleet a 13/8.

ARABIA SAUDITA - Oggi a Riyadh prima delle due giornate del meeting della Saudi Cup, con le quattro corse dell’International Jockeys Challenge: Hayley Turner (Gbr), Jessica Pyfer (Usa), Andrea Soledad Marinhas (Arg), Marie Velon (Fra), Ulrika Holmquist (Sve), Sam Collett (Aus) e Caitlin Jones (Aus) compongono il team femminile, Shane Foley (Irl), Glen Boss (Aus), Jim Crowley (Gbr), Joel Rosario (Dom), Christophe Lemaire (Fra), Alexis Moreno (Pan) e Abdulla Alfairouz (Ksa) quello maschile. Nel convegno un ingaggio anche per Cristian Demuro, con Jarif nella Al Mneefah Cup (listed, 1.000.000 $, m. 2100) riservata ai PA, in cui sarà al via anche Antares del Ma.

QATAR - Ieri a Al Uqda in una novice plate per PA Marco Casamento (30 vittorie nella stagione) ha spaziato per 4 lunghezze e 1/4 in sella al 5 anni Tembel de Piné, allevato dalla Razza de Piné di Mattia Cadrobbi. Nel convegno a segno anche Ivan Rossi (4), con Hallo Sixties in handicap. All’asciutto Alberto Sanna, che a chiusura della stagione qatarina si trasferità in Germania rimpiazzando Lukas Delozier come prima monta del top trainer tedesco Henk Grewe.