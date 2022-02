Per Mishriff vale doppio

IERI - TQQ a Milano: Tris 7-8-11, 2.737,46 € per 8 vincitori, quota con rit. (n. 15) 545,04 €; Quarté 7-8-11-9, 5.882,97 € per 1 vincitore, q.r. 2.077,50 €; Quinté 7-8-11-9-14, n.v.

FRANCIA/1 - Ieri trotto a Vincennes: course A (61.000 €, m. 2100) 3. Isabella Ferm 13.1. Ieri galoppo a Chantilly: condizionata (28.000 €, m. 1600 aw) 2. Titanium, 7. Elisabeth Trois; handicap (15.000 €, m. 1800 aw) 15. Dirty Dozen; handicap (30.000 €, m. 1900 aw) 3. Dux, 8. Piu Birch, 9. Cartesio. Oggi galoppo a Cagnes sur Mer: condizionata (44.000 €, m. 2000 aw) Freccia; handicap (18.000 €, m. 2000 aw) Deer Bere; handicap (22.000 €, m. 1500) Grec.

FRANCIA/2 - Junior Guelpa ha spiegato il forfait di Bahia Quesnot nel Paris di domani a Vincennes: «La cavalla sta benissimo, ma ho pensato che a 11 anni sarebbe stato più giusto schierarla sul miglio del Vitesse piuttosto che su una distanza così impegnativa come quella del Paris». La corsa del 13 marzo a Cagnes sur Mer dovrebbe essere l’ultimo ingaggio in carriera per la figlia di Scipion du Goutier, che ha già partecipato per tre volte al Vitesse piazzandosi 3ª nel 2019 e nel 2021.

SVEZIA - Oggi trotto a Axevalla: STL Bronsdivisionen, Forsok 3 (250.000 sek, m. 1640) Beckham; STL Klass I, Forsok 3 (250.000 sek, m. 2140) Best Ofdream Trio.

INGHILTERRA - Ieri a Lingfield una vittoria per Marco Ghiani (21 nel 2022), da controfavorito con Menai Bridge in handicap. A "Linus” in serata è stato assegnato anche un importante riconoscimento: ai "Lesters” lo hanno premiato come miglior allievo fantino del 2021

EMIRATI ARABI - Ieri a Meydan un doppio per Antonio Fresu (49 vittorie nella stagione) con Notre Dame e Law of Peace, entrambi in handicap. Niente da fare per Pensiero d’Amore nelle Dubai Millennium Stakes (gruppo 3, 150.000 $, m. 2000): il portacolori di Renato Bruni, a ridosso della testa del gruppo, è stato brillante fino all’ingresso in dirittura, a quel punto i migliori hanno allungato senza margine di replica e lui ha chiuso solo 11º, risparmiato nel finale (già oggi ripartirà per l’Inghilterra). Sul traguardo accoppiata Godolphin, con Royal Fleet rientrato di misura a Star Safari, e quarto posto per il turco Burgas, che punta allo Sheema Classic del 26 marzo.

ARABIA SAUDITA - Oggi a Riyadh si disputa la terza edizione della corsa più ricca del mondo, la Saudi Cup (gruppo 1, 20.000.000 $, m. 1800 dirt): Mishriff, vincitore dello scorso anno, in caso di nuovo successo con quasi 33 milioni di dollari diventerebbe il cavallo più ricco di sempre, spodestando Winx (26.421.176 $). Lanfranco Dettori sarà impegnato con Real World, offerto a 12/1. Nel convegno quattro ingaggi per Cristian Demuro (Lauda Sion nella 1351 Sprint Cup, Glycon nella Red Sea Cup, Mayhamah nella Jockey Club Cup e Sekifu nella Saudi Derby Cup), sostituito invece William Buick che è risultato positivo al Covid prima della partenza dall’Inghilterra. Ieri “Demurino” solo setitmo con Jarif nella Al Mneefah Cup, listed per PA. La sfida internazionale tra fantini è stata vinta dalla jockette australiana Caitlin Jones, con 25 punti.

Ore 18.35 it. Saudi Cup (gruppo 1, 20.000.000 $, m. 1800 dirt): 1 Aero Trem (57 V. Leal), 2 Art Collector (57 L. Saez), 3 Country Grammer (57 F. Prat), 4 Emblem Road (57 W. Ramos), 5 Magny Cours (57 M. Barzalona), 6 Making Miracles (57 A. Moreno), 7 Mandaloun (57 F. Geroux), 8 Midnight Bourbon (57 J. Rosario), 9 Mishriff (57 D. Egan), 10 Real World (57 L. Dettori), 11 Sealiway (57 R. Moore), 12 Secret Ambition (57 T. O'Shea), 13 T O Keynes (57 K. Matsuyama), 14 Marche Lorraine (55 C. Soumillon).

PISA - Definiti il cast e le tre corse della 14ª Ribot Cup, la sfida tra allievi fantini di domani a San Rossore. Tra le jockette si è aggiunta la francese Lea Bails all’irlandese Siobhan Rutledge, all’inglese Laura Pearson e Sara Del Fabbro. Tra i jockey c’è stata in extremis la defezione del tedesco Thore Hammer Hansen (tiratosi indietro per un ordinario ingaggio oggi a Lingfield in un handicap class 5...) ma l’Alfea ha reclutato al volo l’inglese Frederick Larson: gli altri partecipanti saranno il francese Simon Planque e i nostri Riccardo Iacopini e Stefano Saiu.