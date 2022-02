Vernissage, chance Ampia

Un’intensa domenica, per il trotto italiano. A Milano si rivede Vernissage Grif (nella foto), con... un occhio al Vitesse del 13 marzo a Cagnes sur Mer: nell’Encat si avvierà con il 12 in seconda fila e dovrà vedersela soprattutto con il ritrovato Vincerò Gar. A Parigi c’è il tentativo di Ampia Mede Sm nel Paris, al suo primo tentativo in gruppo 1 e tutta da scoprire sull’onerosa distanza dei 4150 metri ma molto gettonata nei pronostici della vigilia. Nel convegno saranno impegnati anche Usain Toll e altri quattro portacolori italiani in gruppo 3 nel Mayenne.

OGGI - Ore 17 GP Encat-TQQ a Milano (t, 7ª corsa, gruppo 3, 40.040 €, m. 2250): 1 Agrado (F. Di Stefano), 2 Great King Wine (V. Gallo), 3 Vincerò Gar (P. Gubellini), 4 Vanesia Ek (V.P. Dell’Annunziata), 5 Zaccaria Bar (F. Esposito), 6 Atik Dl (A. Di Nardo), 7 Banderas Bi (A. Buzzitta), 8 Birba Caf (E. Bellei), 9 Showmar (A. Guzzinati), 10 Brillant Ferm (A. Farolfi), 11 Vernissage Grif (A. Gocciadoro), 12 Deimos Racing (M. Stefani). Jackpot: Quinté 3.160,06 €. Favoriti: 11-3-5-8-2. Sorprese: 7-12-6. Inizio convegno alle 14.10. Corse anche a Treviso (ost/g, 13.55), Napoli (t, 14.20), Pisa (g, 14.30), Bologna (t, 14.30). Tv: diretta UnireSat.

IERI - TQQ a Siracusa: Tris 1-4-2, 268,88 € per 111 vincitori; Quarté 1-4-2-5, 1.266,75 € per 6 vincitori; Quinté 1-4-2-5-6, n.v.

FRANCIA - Nel galoppo oggi a Bordeaux in una condizionata classe 2 ci sarà la “premiere” francese di Cirano, il 2º del Parioli 2021, ora in allenamento da Maurizio Guarnieri.

Ieri galoppo a Cagnes sur Mer: condizionata (44.000 €, m. 2000 aw) 7. Freccia; handicap (18.000 €, m. 2000 aw) 11. Deer Bere; handicap (22.000 €, m. 1500) 10. Grec. Oggi trotto a Vincennes: course D (44.000 €, m. 2850) Aster Prav, Abracadabra Effe, Adam Kirby Col, Apocalypse Erre; course E (33.000 €, m. 2850) Bloody Mary, Bangla d’Esi; Prix de Paris (gruppo 1, 400.000 €, m. 4150) 1 Ampia Mede Sm, 2 Decoloration, 3 Calle Crown, 4 Fric du Chene, 5 Falcao de Laurma, 6 Fakir du Lorault, 7 Galius, 8 Freeman de Houelle, 9 Diable de Vauvert, 10 Gu d’Heripre, 11 Chica de Joudes, 12 Etonnant, 13 Flamme du Goutier, 14 Davidson du Pont; Prix de la Mayenne (gruppo 3, 90.000 €, m. 2700) Amour del Ronco, Aura Sl, Balsamine Font, Usain Toll, Bolero Gar, Al Capone Stecca; course D (39.000 €, m. 2100) Indonesia, Isotta Bar. Oggi galoppo a Lione: maiden (19.000 €, m. 2150 aw) Saslong; reclamare (14.000 €, m. 1800 aw) Smoking Bianco; maiden (19.000 €, m. 1800 aw) Grand Nembo Kid. Oggi a Bordeaux: condizionata (20.000 €, m. 1400) Cirano; handicap (18.000 €, m. 1900) Maidomo.

SVEZIA - Ieri a Axevalla debutto vincente in Svezia per Best Ofdream Trio. Congedatosi dall’Italia con un bilancio di 12 vittorie in 35 corse, il 5 anni da Nad Al Sheba, portacolori della Scuderia Trio ora affidato a Admir Zukanovic, ha spaziato sulla media distanza in 1.14.3.

Ieri trotto a Axevalla: STL Bronsdivisionen, Forsok 3 (250.000 sek, m. 1640) 5. Beckham 13.4; STL Klass I, Forsok 3 (250.000 sek, m. 2140) 1. Best Ofdream Trio.

SPAGNA - Oggi galoppo a Siviglia: handicap (5.950 €, m. 1500 sabbia) Costa Esmeralda; handicap (6.800 €, m. 1500 sabbia) Conspiracy.

EMIRATI ARABI - Quando manca poco più di un mese alla conclusione della stagione 2021-22, prevista per l’1 aprile a Al Ain, un lanciatissimo Antonio Fresu ieri ha superato il muro dei 50 successi: a Sharjah ha realizzato ancora un doppio, in handicap con George Villiers e il PA Es Abu Mousa, raggiungendo quota 51 e appaiando così Tadgh O’Shea in testa alla classifica fantini per numero di vittorie. Fresu è invece primo per somme vinte.

STATI UNITI/1 -Ieri a Santa Anita una vittoria per Umberto Rispoli (13 nel 2022), con Move Over in una claiming.

STATI UNITI/2 - Niente congedo... in corsa per Stefano Cherchi. A conclusione dei due mesi di stage negli States, oggi avrebbe dovuto montare Cool Acclaim per Phil D’Amato a Santa Anita ma la corsa è stata annullata per numero insufficiente di partenti: circostanza abbastanza frequente nel periodo («Siamo più fantini che cavalli...», l’eloquente commento di Umberto Rispoli), tant’è che il convegno di domani comprenderà solo 8 corse, due delle quali con 5 partenti e due con 6. Il 21enne allievo di Mores ripartirà quindi martedì per l’Inghilterra, con un... bilancio di un terzo posto nell’unica corsa disputata in California, e giovedì dovrebbe subito montare in corsa.