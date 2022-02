Vernissage, brutto rientro

Brutto rientro per Vernissage Grif, ieri a Milano nell’Encat. Il “Biondo” è avanzato sulla seconda curva e al passaggio davanti alle tribune s’è portato ai fianchi del battistrada e compagno di allenamento Zaccaria Bar, ma alla fine della retta di fronte, quando ci si aspettava che si fiondasse in avanti, ha invece mollato il colpo repentinamente fino a scivolare nelle retrovie e venire risparmiato da uno sconcertato Alessandro Gocciadoro. «Già in sgambatura mi aveva lasciato perplesso: di solito fa 43 a chiudere perché proprio non riesce ad andare più piano e invece stavolta aveva fatto 46 andando a tutta - il commento di Ale - Vero che non era al top, trattandosi di un rientro, ma questo non spiega questa prestazione: martedì faremo tutti gli accertamenti di rito. L’unica cosa che posso dire è che nell’ultima settimana in scuderia abbiamo avuto diversi casi di febbre, magari è possibile che lui e Chloe Bar (pure protagonista di performance negativa nel convegno - ndr) stiano incubando l’influenza».

L'Encat è stato vinto a sorpresa da Atik Dl, che ha sprintato alla grande con Antonio Di Nardo in retta d’arrivo, dove ha invece chiuso in affanno Zaccaria Bar, nelle fasi iniziali protagonista di lungo duello con Vincerò Gar per la conquista del comando (27.6 per i primi 400, 1.12.4 per il km). A ridosso del vincitore (nella foto) emergevano con merito Agrado e Birba Caf per le migliori piazze. Zaccaria Bar in qualche modo salvava il quarto da Brillant Ferm, Quarté e Quinté non venivano indovinati. Vanesia Ek metteva fine alla carriera con un sesto posto.

Atik Dl è al terzo successo classico dopo Renzo Orlandi e Abruzzo 2021, quando però il 6 anni da Look de Star era allenato da Giuseppe Pistone: adesso il portacolori della Usque è in training da Gennaro Casillo.

Nelle altre corse Delicious Gar ha limato a 1.12.7 il primato femminile della generazione 2019 (precedente 1.12.8 di Doroty degli Dei) e Chance Ek ha eguagliato quello della leva 2018 (1.11.1, realizzato da Caramel Club in Francia).

GP Encat-TQQ (gruppo 3, 40.040 €, m. 2250): 1. Atik Dl (A. Di Nardo) 12.1, 2. Agrado 12.2, 3. Birba Caf 12.3, 4. Zaccaria Bar 12.5, 5. Brillant Ferm 12.5. Non ha corso Deimos Racing. Tot. 11,71 3,82 5,61 2,96 (346,88) Tris 6-1-8, 1.035,90 € per 25 vincitori, quota con rit. (n. 12) 41,10 €; Quarté 6-1-8-5, n.v.; Quinté 6-1-8-5-10, n.v.

OGGI - Ore 15.52 TQQ a Mont de Marsan (Fra, g/ost, 8ª corsa, m. 1600) Jackpot: Quarté 8.477,60 €, Quinté 8.435,98 €. Favoriti: 5-8-9-3-4. Sorprese: 2-7-6. Inizio convegno alle 11.50. Gioco anche su Auteuil (Fra, ost, 13.50). Tv: diretta UnireSat.

FRANCIA/1 - Nel trotto ieri a Vincennes, nel convegno del Paris, due vittorie dei portacolori italiani: prima c’è stata quella dell’indigena Bangla d’Esi, 5 anni da Conway Hall della Scuderia Pentacom, al debutto francese in una course E, e poi quella di Indonesia, 4 anni francese da Village Mystic, allenata e guidata da Matthieu Abrivard, al terzo successo in carriera per Luigi Colasanti con il “personale” di 1.12 in una course D. Nel Mayenne ancora un’ottima prestazione di Usain Toll: lo svedese della Scuderia Santese è finito forte, terzo a ridosso di Goeland d’Haufor e Gaspar de Brion. Nel galoppo rientro anonimo per Cirano in una condizionata classe 2: al debutto in Francia, il 2º del Parioli 2021 è sgabbiato in modo incerto, è anche tornato presto in gruppo ma s’è presto arreso in retta d’arrivo.

Ieri trotto a Vincennes: course D (44.000 €, m. 2850) 5. Apocalypse Erre 13.2, 8. Aster Prav 13.9, Abracadabra Effe rp, Adam Kirby Col rp; course E (33.000 €, m. 2850) 1. Bangla d’Esi 15.3, 10. Bloody Mary 15.9; Prix de la Mayenne (gruppo 3, 90.000 €, m. 2700) 3. Usain Toll 12.0, 7. Bolero Gar 12.5, 9. Aura Sl 13.4, Al Capone Stecca rp, Amour del Ronco rp, Balsamine Font rp; course D (39.000 €, m. 2100) 1. Indonesia 12.0, 4 Isotta Bar 12.5. Ieri galoppo a Lione: maiden (19.000 €, m. 2150 aw) 2. Saslong; reclamare (14.000 €, m. 1800 aw) non ha corso Smoking Bianco; maiden (19.000 €, m. 1800 aw) 5. Grand Nembo Kid. Ieri a Bordeaux: condizionata (20.000 €, m. 1400) 8. Cirano; handicap (18.000 €, m. 1900) 8. Maidomo. Oggi galoppo a Mont de Marsan: maiden (19.000 €, m. 1400) Centurione; condizionata (15.000 €, m. 2450) Picnic Royal; handicap (18.000 €, m. 1600) Equos Allez, Primo Violino, Mohawk Warrior. Oggi ostacoli a Auteuil: Prix Beugnot (listed, handicap, 95.000 €, m. 3600 siepi) Koregaon Park; handicap (36.000 €, m. 3600 siepi) Nurmi, Patricien, Stormicaya.

FRANCIA/2 - Il re dei salti (con l’asta) nel tempio dei salti (con... i cavalli): Renaud Lavillenie, campione olimpico a Londra 2016 e proprietario dal dicembre 2020, oggi avrà il suo primo partente a Auteuil. Idée Neuve, seconda al debutto nel luglio scorso a La Teste de Buch, porta infatti la giubba del 35enne astista, il quale ne detiene il 25%. Attualmente Lavillenie è coinvolto nella proprietà di nove cavalli, tutti ostacolisti, suddivisi tra sei allenatori.

SPAGNA - Ieri galoppo a Siviglia: handicap (5.950 €, m. 1500 sabbia) 7. Costa Esmeralda; handicap (6.800 €, m. 1500 sabbia) 9. Conspiracy.

EMIRATI ARABI/1 - Antonio Fresu tornerà in Italia a inizio aprile, solo a conclusione della stagione 2021-22 negli Emirati, e da allora sarà a disposizione di Bruno Grizzetti, per il quale quest’anno sarà prima monta. Ieri a Jebel Ali una vittoria per Andrea Atzeni, da favorito con Lost Eden nella listed Jebel Ali Stakes (500.000 aed, m. 1950 dirt).

EMIRATI ARABI/2 - Gli statunitensi Country Grammer e Midnight Bourbon, secondo e terzo dietro Emblem Road nella Saudi Cup di sabato scorso, da Riyadh si sposteranno a Meydan per la Dubai World Cup del 26 marzo, alla quale molto probabilmente parteciperà lo stesso Emblem Road.

GIAPPONE - Nel week-end, sabato a Nakayama, una vittoria per Mirco Demuro (16 nel 2022) con Jet Emblem in una allowance special weight.

STATI UNITI - Una bella storia americana: il 3 anni Un Ojo (che si chiama così perché vede appunto da un solo occhio) a Oaklawn Park ha vinto le Rebel Stakes (gruppo 2, 1.000.000 $, m. 1700 dirt) alla quota-shock di 75/1 e s’è guadagnato la partecipazione al Kentucky Derby. Si tratta di un castrone da Laoban, allenato da Ricky Courville, in precedenza vincitore giusto di una maiden special weight a Delta Downs nel novembre scorso, alla seconda corsa in carriera.

PISA - La Ribot Cup per allievi fantini ieri è stata vinta dalla britannica Laura Pearson, che non si è persa d'animo per il ritiro di Kidda nella prima corsa (in Italia da regolamento non sono previsti cavalli di riserva per eventi del genere, a differenza dell'estero: non sarà mai troppo tardi quando questa norma verrà adeguata...) e ha vinto le altre due con Nuanced World e Viburno. Seconda si è classificata la francese Lea Bails, vincitrice della prima corsa con Yes We Can, e terzo l'altro britannico Frederick Larson.