È morto Lester Piggott: lo storico fantino aveva 86 anni

BERNA (Svizzera) - “Purtroppo posso confermare che Lester è morto pacificamente stamane in Svizzera. Non voglio aggiungere altro in questo momento, sarà Maureen (la figlia, ndr) che farà una dichiarazione in seguito”. Così il genero di Lester Piggott annuncia la morte all'età di 86 anni, in Svizzera dove era stato ricoverato una settimana fa, dello storico fantino, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Conosciuto con il soprannome di 'Long Fellow' ('Il ragazzone'), ha vinto 4.493 gare fra il 1948 e il 1985, fra cui l'Epsom Derby (un record) nove volte e l'Arc de Triomphe tre volte. Proveniva da una stirpe di fantini, poiché anche suo padre e suo nonno avevano vinto grandi eventi. Molto precoce, vinse la prima gara a 12 anni e a soli 18 il suo primo successo all'Epsom Derby.