Gli ex della Roma a tifare per Nonna Ercolina

ROMA - Da Pruzzo a Faccini, tutti gli ex compagni faranno il tifo per Tony Di Carlo. Domani a Milano si corrono le Oaks d’Italia, gran premio di galoppo, il derby riservato a cavalle di tre anni, una delle corse più importanti a livello internazionale. Di Carlo, ex talentuoso centrocampista, ha una scuderia con sei cavalli da corsa. Oggi la sua cavalla, Nonna Ercolina è tra le favorite della corsa di gruppo 2 ed è stata già seconda nel premio Regina Elena. Si corre sulla distanza di 2200 metri sulla pista grande di San Siro. Il fantino Dario Di Tocco proverà a condurla alla vittoria, per aggiudicarsi il montepremi di 388.000 euro. L’allenatore è Agostino Affè, in corsa anche cavalle tedesche e francesi. I colori della giubba della scuderia di Tony Di Carlo, grande appassionato di cavalli, sono gli stessi della Roma. Una vittoria aumenterebbe il valore di Nonna Ercolina, per la quale Di Carlo ha giù rifiutato un’offerta di 400.000 euro.