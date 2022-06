UAE President Cup 2022 a Milano

Giovedì 30 all’Ippodromo Snai San Siro, nel convegno di corse che avrà come clou il Gran Premio Milano (gruppo 2), torneranno alla ribalta anche i purosangue arabi con la quinta edizione italiana della UAE President Cup (gruppo 2, 50.600 €, m. 2000 p. media). Riservata ai cavalli di 4 anni e oltre. anche questa volta raccoglierà l’adesione di alcuni quotatissimi portacolori stranieri: Jarif, Arion e Amwaj Al Khalediah, tutti abituali protagonisti del circuito UAE President Cup. Allenati in Francia da Elisabeth Bernard per quelli che ne sono allevatori e proprietari (Haif Mohamed Al Ghatani è socio al 50%, Haras de Rabodanges e Haseg ognuno al 25%), curiosamente Jarif e Arion sono fratelli pieni. Nascono infatti entrambi da Dahess, top sire tra i PA, e Kiss de Ghazal, autentica campionessa in corsa, vincitrice di ben 7 pattern race. E lo scorso 15 maggio si sono piazzati rispettivamente 3º e 5º nella UAE President Cup francese (gruppo 1, m. 2000) a ParisLongchamp. Jarif, 6 anni, sarà al debutto sulle piste italiane: nel circuito UAE President Cup è stato anche 1º a Duindigt (gruppo 3, m. 2150) nel settembre 2021. In precedenza a marzo di quest’anno ha disputato il Kahayla Classic (gruppo 1, m. 2000), nella giornata della Dubai World Cup a Meydan. Arion, 5 anni, invece ha già corso in Italia piazzandosi 3º in questa corsa a Milano (gruppo 3, m. 2000) nel giugno 2021, e successivamente nel circuito UAE President Cup è stato 1º a Ostenda (gruppo 3, m. 1800) nell’agosto 2021 e 2º a Doncaster (gruppo 1, m. 2000) nel settembre 2021. Amwaj Al Khalediah, una 7 anni allenata in Polonia da Maciej Kacprzyk per la Polska Akf Sp., è pure ben nota in Italia.