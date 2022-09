Estrosa vince la sua prima corsa: il proprietario Max Allegri esulta da Parigi

ROMA - Max Allegri questa volta vince in maniera larga, e non di "corto muso". All’Ippodromo romano della Capannelle, la puledra di proprietà del tecnico della Juventus di nome Estrosa, ha conquistato il successo trionfando nel Premio Chiese Trofeo ITM Irish Thorougbred Marketing . L’allenatore della Juventus - impegnato a Parigi nell’esordio di Champions League contro il PSG - ha seguito la corsa in diretta streaming e al termine si è congratulato con gli uomini del suo staff ippico.

Niente corto muso

Il fantino Di Tocco - che ha condotto Estrosa al successo - vestiva la giubba color amaranto ovviamente in ossequio a Livorno, città di nascita del tecnico italiano celebre per il suo "corto muso", usato spesso in conferenza stampa per celebrare la vittoria di misura sul campo di calcio. Questo pomeriggio Estrosa è andata al di là delle previsioni, vincendo di quasi 3 lunghezze. Un successo largo, che il tecnico auspica anche per la partita di questa sera.