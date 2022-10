Ippica, tutto pronto per la XX edizione del premio Lydia Tesio

ROMA - Il Palazzo delle Esposizioni ospiterà giovedì prossimo 27 ottobre la cerimonia di consegna del XX° Premio Lydia Tesio "Le signore del'ippica". L'evento, organizzato da HippoGroup Roma Capannelle, è dedicato alle eccellenze al femminile che nell'ambito della loro vita professionale abbiano saputo creare un connubbio indissolubile con il mondo del cavallo. Per questa edizione ci sarà il patrocinio dell'Ambasciata Ucraina a Roma che presenterà il progetto della Olena Zelenska Foundation per raccogliere fondi a sostegno dell'Ucraina. La kermesse rappresenta l'anteprima dell'appuntamento clou della stagione ippica autunnale, il Roma Champions Day in programma domenica 30 ottobre all'ippodromo delle Capanelle: in programma i prestigiosi Premio Lydia Tesio e Premio Roma (entrambi gruppo 2), ma anche il Ribot, il Guido Berardelli e il Premio Umbria (gruppo 3).