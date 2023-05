Ippica, domenica il derby day a Capannelle

ROMA - Gli appassionati degli sport equestri non potranno saltare domenica 21 maggio il tradizionale appuntamento a Capannelle per il 140°Derby italiano di Galoppo. Sarà un derby day con numerose iniziative collaterali che faranno degna cornice al grande evento sportivo. Il ricco pomeriggio di corse infatti offrirà un programma davvero straordinario. Ben tre saranno le pattern in programma: il PREMIO CARLO D'ALESSIO, corsa di gruppo III riservata agli anziani sulla distanza classica dei 2.400 metri, il PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA intitolato al CAMPUS BIOMEDICO, che in occasione del suo trentennale inaugura il 12 giugno la prima Summer School italiana in medicina e chirurgia insieme a un secondo percorso nelle materie STEM, gruppo II per gli anziani di 4 anni e oltre sui 18; e per finire naturalmente il DERBY ITALIANO DEL GALOPPO. Quindi il PREMIO TUDINI, listed per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza di 1.200 metri, il PREMIO ALESSANDRO PERRONE, altra listed race con le femmine di due anni protagoniste sui 1.100 metri, e il PREMIO MAURO SBARIGIA, ultima listed di giornata per i tre anni sul miglio. E per concludere altre tre corse: il tradizionale PREMIO EDMONDO BOTTI FINAL FURLONG, pregevole HP per anziani sui 2400, il PREMIO DOMENICO E SERGIO ARNALDI, aperto a gentlemen e amazzoni, e l’attesissimo PREMIO WORLD FEGENTRI LADY RIDERS, per le sole amazzoni. Il Nastro Azzurro sarà la sesta corsa di giornata e sarà anche seconda tris. In pista scenderanno alcuni tra i più celebrati fantini internazionali capeggiati da Lanfranco Dettori, che se la vedrà con Oasin Murphy, Christian Demuro (5 vittorie del Derby nelle ultime 8 edizioni), Andrea Atzeni, Gerarld Mossè, Dario Vargiu, solo per citarne alcuni. E poi i più attesi, i cavalli, i grandi meravigliosi protagonisti della madre di tutte le corse. Si rimette in gioco, dopo aver vinto il Parioli, Vero Atleta e con lui il compagno Amabile. Fresco di affermazione molto incoraggiante in Inghilterra Relentless Voyager, che dovrà vedersela con l’agguerrita batteria di cavalli tedeschi: dalla Germania (ma con carriera italiana) Winning Spirit, che ha vinto Campobello e Filiberto il canonico viatico per il Nastro Azzurro, oppure Sirjan, fresco di ottimo piazzamento a Longchamp, e per finire Lips Freedom. La grande speranza italiana si chiama Enigma dei Grif, dirompente nel Botticelli, mentre Goldenas ha nel carniere il San Giuseppe. A completare il lotto dei 12 partenti Arabian Legend, Certaldo, Cusano e Jugando, tutti con buone opportunità. Non soltanto Nastro Azzurro nel ricco pomeriggio di Capannelle: ben nove corse, da 1.100 a 2.400 metri, tre prove di gruppo, tre listed, un Handicap Principale, due corse per dilettanti, questo il menu sontuoso di giornata. In programma anche due corse per i dilettanti, il Premio Arnaldi, definito il Derby dei Gentlemen e delle Amazzoni sulla distanza dei 2.400 metri, quinta corsa alle 16.45; e il Premio World Fegentri Lady Riders, prova riservata alle amazzoni, settima corsa alle 18.10 sui 1.700 metri. A completare il cartellone dell’eccezionale convegno del Derby Day, il Premio Edmondo Botti, HP previsto alle ore 19.20 come nona e ultima corsa, gran TQQ con la bellezza di 16 protagonisti, il modo migliore per concludere una giornata indimenticabile. L'auspicio è che anche Giove Pluvio faccia la sua parte, evitando le possibili piogge che potrebbero rendere pesante il sempre perfetto terreno dell'anello verde di Capannelle.