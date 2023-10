Arc de Triomphe, secondo successo per l'italiano Demuro

La 102esima edizione del Qatar Prix de l'Arc de Triomphe si tinge di azzurro: la vittoria è andata al cavallo francese Ace Impact e al suo fantino italiano Cristian Demuro, che si è confermato il favorito in questa corsa riservata ai 15 migliori purosangue. Ma anche ai migliori fantini che sono arrivati da Francia, Inghilterra, Germania, Irlanda e Giappone per non perdersi la possibilità di vivere una splendida giornata di ippia. La corsa è stata combattuta. Dietro a Demuro e Ace Impact è arrivato l'inglese Westover, un maschio di quattro anni condotto da Rob Homby.