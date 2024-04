Ippica in lutto: il giovane talento Cherchi morto dopo la caduta in Australia

SASSARI - Lutto nel mondo dell'ippica per la morte del fantino sardo Stefano Cherchi . Sassarese, originario di Mores, 23 anni, Cherchi era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Canberra, in Australia , dove era arrivato lo scorso 20 marzo in seguito a un incidente patito nel corso di una gara all'ippodromo Thoroughbred Park .

L'ippica piange Cherchi: fatale una caduta in Australia

Mentre si trovava in testa in sella a Hasime, Cherchi era rimasto vittima di una terribile caduta, riportando gravi lesioni alla testa. Dopo due settimane di ricovero in gravi condizioni, la stella emergente dell'ippica internazionale è deceduta alle ore 12.30 australiane di oggi, mercoledì 3 aprile. Lo ha annunciato su X la NSW Jockeys Association, che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW. La notizia viene riportata dai media australiani.

Morto Cherchi: chi era la giovane stella dell'ippica

Considerato un autentico talento, Stefano Cherchi si era trasferito a Newmarket, in Inghilterra, quando aveva appena 16 anni. Cresciuto sotto l'egida dell'allenatore di purosangue Marco Botti, Oltremanica aveva conquistato 106 vittorie e un pieno di consensi e di popolarità, complice anche il suo splendido carattere e la sua solarità, come testimonia anche la straordinaria ondata di affetto e di solidarietà che in questi durissimi giorni ha travolto la famiglia, molto conosciuta e molto stimata nell'isola. Trasferitosi da pochi mesi in Australia, anche qui aveva già ottenuto due successi e diversi importanti piazzamenti.