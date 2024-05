Piazza di Siena, successo senza limiti: "Grande partecipazione di pubblico"

Successo senza limiti per il Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena , di cui Intesa Sanpaolo è Main Partner. In occasione della chiusura della 91ª edizione, Roberto Gabrielli , Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha elogiato così l'evento.

Gabrielli: "Grande partecipazione del pubblico"

“Piazza di Siena è un concorso dove, nella luce e nel verde del parco di Villa Borghese, la sfida agonistica dei campioni e dei loro cavalli si trasforma in grande spettacolo. È un piacere vedere la grande partecipazione del pubblico a questo appuntamento che è ormai una tradizione per la città di Roma. In Intesa Sanpaolo convivono il legame con il territorio e la dimensione internazionale, così come gli obiettivi di risultato, proprio come a Piazza di Siena. In coerenza con l’impegno della Banca verso le nuove generazioni, la gara ‘Next Generation Intesa Sanpaolo’ chiude questa bella edizione dando appuntamento alla prossima.”