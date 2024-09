Allegri vince ancora, Mr Darcy trionfa a Capannelle: la reazione

Massimiliano Allegri non si ferma più: l’ippodromo è diventato terra di conquista per l’ex allenatore della Juventus, attualmente senza squadra e per questo ancora più attento alle performance dei suoi cavalli. Nella fattispecie Mr. Darcy che, dopo aver vinto il Premio Isopach lo scorso 15 settembre, si è ripetuto oggi a Capannelle.