Piazza di Siena, il fuoriclasse emiliano Bologni guida gli azzurri: "Qui ogni consiglio conta, anche dai più giovani"

"Il nostro è uno sport fantastico che ci permette di avere una carriera longeva e sempre ricca di grandissime soddisfazioni. Non c’è nessun altro sport come questo - ha detto nel corso dell'incontro di oggi con la rappresentativa azzurra -. Credo di essere la prova vivente che montare a cavallo faccia bene. L’equitazione è uno sport che va praticato".

Quest'anno a Roma il fuoriclasse emiliano è presente nelle gare individuali con due cavalli: "D Mark 2 e Taylormade Mequilot PS sono due esemplari super, capaci di regalare grandi soddisfazioni", ha raccontato. E a chi gli ha chiesto se si sentiva di dare qualche consiglio ai più giovani, come il giovanissimo azzurro Davide Vitale, 20 anni ancora da compiere, Arnaldo ha risposto con la consueta schiettezza: "Quando si monta a cavallo, ogni consiglio che ci arriva da chi ci vede da terra è sempre prezioso, sia che arrivi da qualcuno con più esperienza, sia dai più giovani. Serve sempre tutto".



Bologni ha firmato per l’Italia alcune pagine indelebili del jumping. Partendo proprio da Roma e da Piazza di Siena, fu sua la vittoria del Gran Premio in sella a Mayday nel 1994. Una vittoria storica, che arrivò dopo quella di Piero d’Inzeo del 1976, diciotto anni dopo. E proprio in quello stesso anno, Bologni si impose anche sul difficile campo di Hickstead.

E poi tanti altri piazzamenti e vittorie di rilievo: tra queste La Baule Aachen, Rotterdam, Keppelen, Dinard, Stoccolma. Nel suo palmares c’è di tutto: due Olimpiadi, Barcellona 1992 e Atlanta 1996, quattro Campionati del Mondo e tre Europei. Una carriera stellare che non gli ha fatto perdere il senso dell'umorismo e la voglia di rimettersi in gioco ogni volta. Tanto è vero che, dopo una lunga pausa dalle gare, al suo rientro in gara a Jumping Verona dello scorso novembre aveva ironizzato: "Beh, in questo periodo sono maturato…".

E adesso questo incredibile quarantesimo ‘compleanno’ con Piazza di Siena dove in campo porterà la sua grande esperienza e nello stesso tempo, la freschezza e lo ’stupore’ che lo accompagnano da sempre.