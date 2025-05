Piazza di Siena: Davide Vitale, il più giovane in gara: "Che emozione, sono qui per 'rubare' ma guardo al risultato..."

ROMA - Lo CSIO di Roma - Master d’Inzeo, giunto alla sua 92ª edizione, si è aperto oggi nello straordinario scenario di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. Come da tradizione, l’evento mette in scena i migliori cavalieri e amazzoni del panorama internazionale accanto alla NextGen a tutto talento tra cui spicca il nome di Davide Vitale: nato e cresciuto a Biella, è il più giovane tra gli azzurri in gara e anche dei 74 atleti impegnati nel CSIO. A soli diciannove anni – ne compirà venti il prossimo 28 luglio – il cavaliere rappresenta uno dei profili più interessanti del salto ostacoli italiano.

Nonostante l'età, Vitale ha già fatto scintille e messo insieme esperienze agonistiche di livello, inclusa la vittoria del titolo italiano Young Rider. A luglio sarà tra i protagonisti del Campionato d’Europa giovanile a Riesenbeck in Germania, ma nel frattempo è pronto a misurarsi con i big del panorama internazionale a Piazza di Siena: “Sono molto felice di essere stato convocato per quest'evento. È sempre un passaggio importante e un’emozione trovarsi gomito a gomito con tanti campioni - ha dichiarato nell'incontro con la rappresentativa azzurra andato in scena oggi - È una buona occasione per provare a ‘rubare’ anche qualche trucco del mestiere anche se l'obiettivo restano i risultati". Gareggerà con i suoi cavalli di punta: "Earl Grey è sicuramente quello che mi ha consentito di ottenere i risultati che mi hanno portato fin qui. Quindi, nonostante tutti abbiano un ruolo nelle dinamiche di scuderia, in questo anno trascorso insieme ha guadagnato un posto speciale. Anche se, naturalmente, non dimentico di certo Lester".