Italia Polo Challenge, a Roma il primo “sold out” è tra le vie del centro

Il corteo è stato accompagnato da figure istituzionali come il segretario generale della FISE Simone Perillo, il responsabile del dipartimento polo Alessandro Giachetti, il Ct della Nazionale Franco Piazza e l’ambasciatore argentino Marcelo Martín Giusto. L’Argentina, patria del polo, oggi fa idealmente da ponte con l’Italia, dove la disciplina si sta radicando sempre di più. Durante la sfilata, i protagonisti del torneo – in sella ai cavalli e vestiti con le maglie ufficiali griffate U.S. Polo Assn. – sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico. File di curiosi ai lati della strada, cellulari alzati per foto e video, commenti ammirati in tutte le lingue. Un’atmosfera internazionale che anticipa lo spettacolo del torneo, in programma da giovedì a sabato al Galoppatoio di Villa Borghese.

Punto d’arrivo della sfilata è stata Piazza di Spagna, che ha offerto uno scenario da cartolina per un evento sempre più apprezzato, promosso anche dall’Associazione Via Condotti. A concludere la giornata, il cocktail di apertura presso Palazzo Ripetta, sede dell’hospitality partner del torneo, il Gruppo Ginobbi. Italia Polo Challenge si conferma così un evento unico, capace di unire sport, eleganza e cultura, portando il polo nel cuore di Roma e rendendolo finalmente riconoscibile, accessibile e amato da tutti.