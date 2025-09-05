Claudia Montanari e Rikkert tra i protagonisti ai Campionati Nazionali di Dressage e Paradressage 2025

Dressage in vetrina

Il dressage, disciplina di eleganza e precisione per eccellenza, richiede armonia perfetta tra cavallo e cavaliere: la coppia Montanari-Rikkert ha dimostrato grande sintonia e potenzialità, confermandosi tra le combinazioni più promettenti della scena nazionale. I Campionati Nazionali di Dressage e Paradressage, organizzati sotto l’egida della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, rappresentano il momento clou della stagione per atleti e amazzoni provenienti da tutta Italia. L’evento vedrà in gara i migliori binomi del Paese, pronti a contendersi i titoli tricolore in un contesto unico come quello delle Scuderie della Malaspina, una delle strutture più rinomate nel panorama equestre nazionale. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel percorso di qualifica - commenta Montanari - Rikkert è un cavallo giovane, con grandi potenzialità, e questi punteggi confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ora l’obiettivo è affrontare i Campionati con concentrazione e determinazione”. L’appuntamento è dunque fissato: dal 25 al 28 settembre Ornago sarà la capitale del dressage italiano, e tutti gli occhi saranno puntati anche su Claudia Montanari e il suo giovane talento, Rikkert.