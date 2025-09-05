Claudia Montanari e Rikkert tra i protagonisti ai Campionati Nazionali di Dressage e Paradressage 2025

La scena del dressage italiano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i Campionati Nazionali di Dressage e Paradressage 2025, in programma dal 25 al 28 settembre presso le prestigiose Scuderie della Malaspina di Ornago. Tra i nomi di spicco che scenderanno in campo figura Claudia Montanari, professionista di riferimento nel panorama del dressage italiano, che parteciperà con Rikkert, stallone Frisone di 4 anni, di proprietà di Riccardo Serpe, che si cimenterà nella categoria riservata ai cavalli giovani. La qualificazione è arrivata lo scorso fine settimana, quando Montanari, in sella a Rikkert, ha ottenuto due prestazioni di altissimo livello, conquistando un punteggio del 75% nella prova di sabato e 75,6% nella giornata di domenica, assicurandosi così l’accesso alla finale nazionale.
Dressage in vetrina
Il dressage, disciplina di eleganza e precisione per eccellenza, richiede armonia perfetta tra cavallo e cavaliere: la coppia Montanari-Rikkert ha dimostrato grande sintonia e potenzialità, confermandosi tra le combinazioni più promettenti della scena nazionale. I Campionati Nazionali di Dressage e Paradressage, organizzati sotto l’egida della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, rappresentano il momento clou della stagione per atleti e amazzoni provenienti da tutta Italia. L’evento vedrà in gara i migliori binomi del Paese, pronti a contendersi i titoli tricolore in un contesto unico come quello delle Scuderie della Malaspina, una delle strutture più rinomate nel panorama equestre nazionale. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel percorso di qualifica - commenta Montanari - Rikkert è un cavallo giovane, con grandi potenzialità, e questi punteggi confermano che stiamo lavorando nella giusta direzione. Ora l’obiettivo è affrontare i Campionati con concentrazione e determinazione”. L’appuntamento è dunque fissato: dal 25 al 28 settembre Ornago sarà la capitale del dressage italiano, e tutti gli occhi saranno puntati anche su Claudia Montanari e il suo giovane talento, Rikkert.