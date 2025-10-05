Il cavallo di Allegri perde di... corto muso: il racconto da Capannelle

Sconfitto in volata il cavallo di Massimiliano Allegri nel pomeriggio ippico romano. Nel Premio Spanevin, condizionata che che ha chiamato a raccolta alcuni dei migliori miler anziani, con vista sul Premio Ribot, Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan, ha ottenuto solo un secondo posto al termine di una corsa molto combattuta che ha coinvolto Tawang, appena rientrato dopo lungo stop e visto subito in formissima, ma soprattutto Mordimi, reduce da un'ottima primavera con il secondo posto nel Presidente della Repubblica.