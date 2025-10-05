Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il cavallo di Allegri perde di... corto muso: il racconto da Capannelle

Nella domenica di galoppo Mordimi vince nel Premio Spanevis: i dettagli
2 min

Sconfitto in volata il cavallo di Massimiliano Allegri nel pomeriggio ippico romano. Nel Premio Spanevin, condizionata che che ha chiamato a raccolta alcuni dei migliori miler anziani, con vista sul Premio Ribot,  Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan, ha ottenuto solo un secondo posto al termine di una corsa molto combattuta che ha coinvolto Tawang, appena rientrato dopo lungo stop e visto subito in formissima, ma soprattutto Mordimi, reduce da un'ottima primavera con il secondo posto nel Presidente della Repubblica.  

Il cavallo di Allegri beffato a Capannelle 

È stato proprio quest’ultimo a superare in volata Mr. Darcy, montato da Dario Di Tocco in rigorosa giubba amaranto, e ad aggiudicarsi il prestigioso successo. Terzo Tawang. Per Mr Darcy e Max Allegri una sconfitta di un incollatura (non esattamente di corto muso) che comunque lascia ben sperare per il prosieguo della stagione del baio di 4 anni della Alma Racing. 

 

 

 

